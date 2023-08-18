Мосгорсуд по иску Минюста ликвидировал Сахаровский центр

Мосгорсуд удовлетворил иск Минюста и принял решение о ликвидации Сахаровского центра (признан иностранным агентом). Минюст утверждал, что Сахаровский центр допускал «систематические, грубые и неустранимые нарушения закона». Представители центра нарушения не признали, передает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Исковые требования о ликвидации региональной общественной организации "Общественная комиссия по сохранению наследия Академика Сахарова" удовлетворить»,— огласил решение судья. Он отметил, что решение также является основанием для исключения организации из Единого государственного реестра юридических лиц.

В ходе судебного заседания представители Минюста заявили, что в результате проверки Сахаровского центра были выявлены «систематические, грубые и неустранимые нарушения закона». Минюст также отметил, что на сайте центра были опубликованы видеоматериалы без маркировки иноагента, за что организация и ее исполнительный директор по 10 протоколам были оштрафованы на общую сумму около 5 млн руб. Всего в отношении Сахаровского центра составлено 20 протоколов, некоторые еще не рассмотрены или не вступили в силу.

Кроме того, по мнению Минюста, Сахаровский центр осуществлял деятельность в регионах, где у него нет отделений, нарушая таким образом закон. Отметим, что в качестве одного из примеров нарушения закона Минюст называл участие организации во всероссийской выставке, посвященной празднованию 100-летия академика Сахарова. Это мероприятие проводилось в ряде субъектов РФ, но сама организация зарегистрирована в Москве.

Представители Сахаровского центра в ходе заседания нарушения не признали и настаивали на отклонении иска. По словам представителей комиссии, «решение о ликвидации будет означать для нее смертный приговор».

Сахаровский центр (официальное название — Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова — Сахаровский центр) создан в 1996 году по инициативе Фонда Андрея Сахарова (признан нежелательной организацией). В квартире академика Сахарова на Земляном Валу, оборудованной под музей, хранились его архивы, а в помещении центра проводились выставки, конференции и публичные дискуссии. Там выступали иностранные политики, правозащитники, журналисты и поэты.

24 января мэрия Москвы направила уведомление о выселении Сахаровского центра из трех помещений на Земляном Валу. Освободить музей-квартиру, в которой жил академик и нобелевский лауреат Андрей Сахаров, предписано через месяц, здание центра и выставочный зал — через три. Причиной стал статус иностранного агента, присвоенный Сахаровскому центру еще в 2014 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минюст перешел на столичность».

Милена Костерева