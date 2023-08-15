Трампу предъявлены обвинения за попытку отменить итоги выборов в Джорджии

45-му президенту США Дональду Трампу выдвинуты обвинения в штате Джорджия. Большое жюри посчитало, что он может быть причастен к попытке повлиять на итоги выборов в шатате уже после голосования. Это четвертое уголовное дело, которое расследуется в отношении бывшего президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Reuters Дональд Трамп

Фото: Reuters

Другими обвиняемыми по делу проходят бывший глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани и сотрудник министерства юстиции Джеффри Кларк, передает Associated Press. Поводом для очередных обвинения стал телефонный звонок в январе 2021 года, во время которого господин Трамп предлагал госсекретарю Джорджии республиканцу помочь «найти 11 780 голосов».

Против господина Трампа расследуют еще три уголовных дела. Так, его обвиняют в сговоре с целью обмана США и еще по трем пунктам, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. До этого в суде Нью-Йорка его обвинили в фальсификации бухгалтерской отчетности о выплате в 2016 году порноактрисе Сторми Дэниелс денег за молчание. Также политика заподозрили в халатном обращении с секретными документами, обнаруженными в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Подробнее обо всех обвинениях — в материале «Ъ» «Ну и дела».

Леонид Уварчев