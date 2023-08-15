По делу о неуплате налогов Блиновской арестованы активы на 64 млрд руб.

В рамках дела о неуплате налогов блогером Еленой Блиновской суд арестовал активы на сумму около 64 млрд руб., сообщила адвокат обвиняемой Наталья Сальникова во время заседания общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Блиновская

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Елена Блиновская

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В рамках дела наложены аресты, в том числе на имущество ряда компаний, на общую сумму примерно 64 млрд руб.»,— сказала госпожа Сальникова. При этом, по ее словам, Федеральная налоговая служба еще не обнародовала данные о точном размере ущерба по делу (цитата по «РИА Новости»).

Адвокат уточнила, что сумма 918 млн руб., которая фигурировала в обвинении по делу Елены Блиновской, не соответствует оценке ФНС. Она отметила, что обнародования точного размера ущерба не будет еще несколько месяцев. Госпожа Сальникова добавила, что ее подзащитная уже выплатила 55 млн руб. из суммы вменяемого ей ущерба.

Адвокат мужа Елены Блиновской, Юлия Новичкова, комментируя слова госпожи Сальниковой, заявила Telegram-каналу Mash, что у блогерши нет имущества на 64 млрд руб. По словам госпожи Новичковой, это общая сумма на счетах всех компаний, на которые наложили арест по делу Елены Блиновской, при этом большинство из этих денег блогерше не принадлежат. По мнению госпожи Новичковой, арест этих активов нарушает правила соразмерности требований.

9 августа Пресненский районный суд Москвы в рамках дела о неуплате налогов Еленой Блиновской и ее супругом наложил арест на 12 банковских счетов, 54 расчетных счета, 4 элитные иномарки, мотоцикл «Харлей Дэвидсон», моторную лодку, гидроцикл и 7 прицепов к легковым автомобилям.

В июле суд арестовал 21 объект недвижимости, которым владели супруги Блиновские: в том числе помещения в Ярославской области и в Подмосковье, элитную квартиру в Москве, а также более 100 млн руб. на 50 банковских счетах семьи, валюту и золотые коллекционные монеты.

Елену Блиновскую, создательницу курса лекций и практик по личностному росту «Марафон желаний», задержали в апреле при попытке пересечь границу России. Суд отправил ее под домашний арест. Она находится в доме в коттеджном поселке «Миллениум» в Истринском районе Подмосковья. В отношении ее мужа Алексея Блиновского, которому предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, суд позднее суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Подробнее — в материале «Елену Блиновскую "отписали" от активов».

Эрдни Кагалтынов