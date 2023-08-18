Памфилова: демократия в западном понимании России не нужна

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в ходе выступления на форуме «Территория смыслов» заявила, что России не нужна западная демократия. По ее мнению, сейчас демократия на Западе является «не властью большинства, а властью меньшинства».

«Для меня что такое демократия — это просто механизм, способ формирования власти путем выборов. Что сейчас происходит на Западе: это демократия — не власть большинства, это власть меньшинства. В том западном понимании — вот нам такой демократии не нужно»,— отметила госпожа Памфилова в ответ на просьбу прокомментировать «заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова для газеты The News York Times» (издание сообщило, что Дмитрий Песков назвал выборы в РФ «не демократией, а дорогостоящей бюрократической процедурой», сам представитель Кремля заявил, что его слова издание процитировало некорректно).

Глава ЦИК отметила, что западная демократия «серьезно деградировала», поэтому воспринимать ее как образец российские власти не могут. Кроме того, Элла Памфилова заявила, что считает ЦИК «одним из самых эффективных ведомств» в России. «С минимальными затратами мы решаем максимально эффективно новые задачи. И я думаю, что многим ведомствам стоит поучиться, как мы это делаем»,— подчеркнула она.

Ранее госпожа Памфилова заявила, что выборы президента 2024 года в России станут «сменой эпох». По ее мнению, страны Запада уже сейчас работают на срыв кампании и всячески пытаются «дискредитировать электоральные процессы» в РФ. По мнению главы ЦИКа, избирательная система готова к президентским выборам, так как за годы работы была создана «жизнеспособная, очень жизнестойкая, хорошо нацеленная на свои задачи, мотивированная система». В качестве примера успешной работы она привела голосование по поправкам к Конституции во время пандемии, когда были найдены «современные способы» для обеспечения безопасности людей.

Александр Кислов