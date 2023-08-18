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Коммерсантъ FM
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Трансмиссия близится к завершению

Valeo продает бизнес в РФ «Автоприбору»

Французская компания Valeo договорилась о продаже российского бизнеса по силовым системам НПК «Автоприбор» и ждет одобрения сделки госорганами. Причем компания хочет оставить право на обратный выкуп активов. Сейчас в РФ продолжает работу самарская площадка Valeo, которая делает как раз элементы трансмиссий. В отчетности российской компании указано, что основным ее клиентом остается АвтоВАЗ, до кризиса трансмиссии с завода также поставлялись ряду ушедших из РФ марок.

Фото: Charles Platiau / Reuters

Фото: Charles Platiau / Reuters

Valeo объявила о подписании соглашения о продаже российского бизнеса по силовым системам НПК «Автоприбор». В сообщении французской компании указывается, что для завершения сделки необходимо разрешение регуляторов. При этом компания в рамках соглашения оставляет за собой право на обратный выкуп активов в течение десяти лет, который можно использовать с шестого года после совершения сделки. Компания также указала, что сделка позволит сохранить рабочие места на предприятиях в РФ.

У Valeo в РФ два юрлица: «Валео Сервис» (ВСР) и «Валео Технолоджис» (ВТР). Согласно отчетности ВСР, в 2022 году тольяттинский филиал по производству автокомпонентов группы «термальных систем» приостановил работу, но самарский филиал по производству компонентов для трансмиссии продолжал работу — указано, что на сегодняшний день завод поставляет продукцию АвтоВАЗу, который назван крупнейшим покупателем. Тем не менее компания снизила выручку на 45%, до 4,7 млрд руб. по итогам 2022 года, а также показала чистый убыток в 776,9 млн руб. против прибыли в 727,9 млн руб. годом ранее.

Судя по спецификации на российском сайте Valeo, трансмиссии, выпущенные в стране, также устанавливались на автомобили Renault, Nissan, Peugeuot, Citroen, выпуск которых в РФ не ведется с начала кризиса.

На компании приходилось 0,3% от общих продаж французской группы против 0,6% в 2021 году. В 2022 году Valeo отразила убыток от обесценения на фоне санкций в размере €43 млн.

НПК «Автоприбор», согласно СПАРК, принадлежит ООО «Крига», где 70% у Светланы Першиной, еще по 15% у Гария Евтумяна и Артура Минасяна. Компания выпускает компоненты во Владимире, специализируясь на электронике. Ряд комплектующих поставляется в том числе на АвтоВАЗ.

Напомним, в 2023 году мировые производители автокомпонентов начали выходить из российского бизнеса, тогда как основная часть автоконцернов уже завершила этот процесс. Так, летом сделки закрыли Magna (активы проданы неизвестной компании) и Johnson Matthey (завод продан топ-менеджменту; см. “Ъ” от 11 и 18 августа соответственно). В процессе продажи российского бизнеса также Faurecia — его хотят купить российские топ-менеджеры (см. “Ъ” от 16 августа). При этом процесс одобрения сделки может затянуться. Так, у Nokian на это ушло около полугода — завод во Всеволожске был продан «Татнефти» (см. “Ъ” от 14 марта).

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов отмечает, что с учетом наличия крупного заказчика в лице АвтоВАЗа, который продолжает выпуск автомобилей, самарский актив Valeo выглядит интересным. Аналогичная ситуация, напоминает он, как минимум у Faurecia.

Ольга Никитина

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