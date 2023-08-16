«Ригла» расширяется в Приморье

Входящий в группу «Протек» Вадима Якунина фармритейлер «Ригла» (бренды «Ригла», «Будь здоров», «Здравсити») приобрел сеть «Фарм», состоящую из 23 аптек в основном в Уссурийске, оценочно за 150 млн руб. Последние пару лет сделок по покупке сетей стало меньше: владельцы неохотно расстаются с бизнесом по предлагаемой цене, а покупатели ищут сети, которые решат конкретные задачи по экспансии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Компания «Ригла», управляющая одноименной сетью, 15 августа стала владельцем 99,99% в ООО «Фарм», оставшиеся 0,01% перешли «Протеку», обнаружил «Ъ» в ЕГРЮЛ. В «Ригле» на момент публикации комментарий не предоставили. В «Фарме» на запрос «Ъ» не ответили.

Компания «Фарм» управляет одноименной аптечной сетью в Приморском крае. На сайте компании говорится, что 23 аптеки расположены в основном в Уссурийске. Выручка «Фарм» в 2022 году составила 657,9 млн руб. В рейтинге крупнейших аптечных сетей Vademecum за 2022 год сеть заняла 130-е место.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк оценивает стоимость «Фарма» в 100–150 млн руб. без учета недвижимости и возможных коэффициентов, например, за долю рынка или качество активов.

Сеть «Фарм» принадлежала бывшему депутату городской думы Уссурийска Юрию Шандре и его семье. По данным СПАРК, у него пока остается в Уссурийске салон оптики «Центроптика», доля в многопрофильном медцентре «Медфарм» и салоне «ОптикФарм».

«Ригла» — крупнейшая российская аптечная сеть. Ее выручка в 2022 году, по данным Vademecum, составила 133,4 млрд руб., она насчитывала 3,66 тыс. аптек. Сейчас у «Риглы» на сайте числится 35 аптек в Приморском крае. Аптеки «Фарма» указаны как «Здравсити».

«Фарм» — это не первая покупка «Риглы» в текущем году. В июне сеть приобрела «Трик-Фарму», включающую пять аптек в Краснодаре. По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, последние несколько лет «Ригла» проводит аккуратную экспансию: группа покупает небольшие сети, которые позволяют либо выйти в новый регион, либо расширить представленность компании в конкретных локациях.

Сделок по покупке аптечных сетей в нынешнем году стало гораздо меньше, хотя лидеры рынка по-прежнему заинтересованы в укрупнении, говорит Сергей Шуляк. По его словам, причина в том, что покупатели не готовы предлагать больше, чем два-три месячных оборота, а сети, подумывающие о продаже, такая цена не устраивает. Кроме того, при покупке всегда есть риск потери эффективности, связанный с интеграцией, поэтому проводятся точечные сделки в отношении хорошо знакомых покупателю активов, которые решают определенные задачи экспансии, указывает Николай Беспалов.

Полина Гриценко