Путин поручил запретить МВД штрафовать бизнес за нарушение требований

Президент России Владимир Путин поручил запретить сотрудникам полиции штрафовать бизнес за нарушение обязательных требований, оценку соблюдения которых осуществляют надзорные органы. Соответствующий законопроект президент поручил разработать правительству, МВД и Генпрокуратуре до 1 октября, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и МВД России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих исключение возможности привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности сотрудниками полиции за нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется контрольными (надзорными) органами в рамках видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,— говорится в перечне поручений Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума, прошедшего 14–17 июня.

16 июня в ходе ПМЭФ Владимир Путин попросил правительство, прокуратуру и МВД закрепить в законе норму о том, что проверки бизнеса могут проводиться только профильными ведомствами, и строго отслеживать ее выполнение. В ходе форума он заявил, что «есть основания на постоянной основе отказаться» от проверок всего российского бизнеса, если его работа не связана с рисками причинения вреда.

10 марта 2022 года в России был введен мораторий на проверки бизнеса контрольно-надзорными органами. Он допускал плановые проверки только там, где высоки риски — на социально значимых объектах (школы и детские сады) по вопросам соблюдения санитарных и пожарных требований, а также на опасных производственных объектах. Внеплановые проверки допускались только на тех основаниях, которые определены правительством (например, при угрозе жизни и здоровью граждан, при возникновении ЧС, по поручениям президента и правительства).

В 2022 году было проведено 339 тыс. проверок — это абсолютный минимум, на 20% меньше, чем в мораторный 2020 год (408 тыс.), и почти в пять раз меньше, чем в 2019 году (1,5 млн). В 2023 году действие ограничений на внеплановые проверки бизнеса было продлено.

Эрдни Кагалтынов