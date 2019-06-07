«Ростех» поглотит ОАК медленно

Вхождение Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в «Ростех» завершится не ранее 2020 года, сказал в ходе ПМЭФ глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Для проведения процедур необходимо провести оценку ОАК, которая займет весь 2019 год. Еще три года уйдет на финансовое оздоровление ОАК, после чего «Ростех» начнет поиск инвесторов. Госкорпорация также сохраняет идею объединения ОАК с «Вертолетами России», но на это потребуется согласие холдинга Mubadala, контролирующего 12,5% акций вертолетостроительного холдинга.

Аудит ОАК растянется до конца 2019 года, заявил на ПМЭФ глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Ранее предполагалось, что проверка деятельности ОАК, предваряющая ее поглощение «Ростехом», будет завершена в середине года.

«Мы надеялись, что закончим до середины года, но понимаем уже, что сдвинемся до конца года. Росимущество проводит оценку активов ОАК, после ее завершения акции будут переданы в "Ростех". В дальнейшем я считаю, что необходимо будет провести разделение на гражданский и военный дивизионы»,— сказал господин Чемезов.

По его словам, финансовое оздоровление ОАК займет не менее двух-трех лет по завершении аудита. Только по завершении процедур оздоровления «Ростех» начнет поиск инвесторов в свой авиапромышленный актив.

«Что касается гражданского дивизиона, он останется в периметре ''Ростеха'', но мы будем приглашать в капитал дивизиона инвесторов. При этом их круг ничем не ограничен: это могут быть и иностранные компании — пожалуйста, это могут быть и стратегические партнеры, и финансовые. Но пока мы не объявляли о продаже и ни с кем переговоры не вели,— сказал Сергей Чемезов.— Размер продаваемого пакета будет зависеть от того, какие это будут инвесторы. Но контрольный пакет в любом случае останется за нами. Как продавать — зависит от того, какая будет политическая ситуация. Мы рассматриваем и вариант стратегического партнерства, и вариант с IPO».

Он добавил, что «Ростех» продолжает рассматривать вариант объединения ОАК и «Вертолетов России» по примеру Airbus и Boeing. «Естественно, необходимо будет провести переговоры с нашими иностранными инвесторами в "Вертолетах России"»,— добавил господин Чемезов.

Правительство РФ рассматривало объединение ОАК и «Вертолетов России» еще в прошлом году, однако тогда от идеи решено было отказаться, так как решение затрагивало интересы иностранного акционера «Вертолетов России» — фонда Mubadala из ОАЭ, который совместно с РФПИ владеет 12,5% холдинга. Фонд мог потребовать возмещения стоимости акций на сумму около 30 млрд руб.

В ОАК и «Вертолетах России» отказались комментировать заявление господина Чемезова. В РФПИ (привлекал Mubadala) не смогли оперативно ответить на вопросы.

Герман Костринский, Анастасия Веденеева