Сбербанк будет продвигать сервисы Rambler в своих отделениях Стороны объявили об общих проектах

Сбербанк начнет предлагать подписку на онлайн-кинотеатр Okko в своих отделениях, предоставит Rambler Group свой эквайринг и ID, чтобы заходить на сайты группы можно было по единому логину и паролю экосистемы банка. Так банк интегрирует сервисы Rambler в свою экосистему.

Сбербанк и Rambler Group подписали сегодня на Петербургском международном экономическом форуме соглашение об операционном взаимодействии, сообщили представители компаний. Предполагается, что ресурсы Rambler будут подключены к Сбербанк ID и заходить на сайты группы можно будет по единому логину и паролю для экосистемы Сбербанка. Стороны договорились о приоритетном использовании эквайринга банка, если это будет коммерчески обоснованно для Rambler.

Также в отделениях банка с июня будет продвигаться входящий в Rambler видеосервис Okko. Это второй по выручке онлайн-кинотеатр на российском рынке после ivi. Среди всех активов интернет-группы глава Сбербанка Герман Греф называл главным именно онлайн-кинотеатр — это одно из ключевых направлений интереса банка, говорил он НТВ. В ряде отделений Сбербанка в Москве посетителям помогут оформить подписку на Okko на специальных условиях (10 руб. на две недели), а в «пилотное пакетное цифровое предложение» банка будут включены билеты в киносеть Rambler и подписка на базовый пакет Okko.

В апреле стороны объявили, что Сбербанк инвестирует в Rambler Group, получает в компании 46,5% и интегрирует в свою экосистему ее развлекательные сервисы. О конкретных проектах они объявили впервые.

Банк начинает поэтапную интеграцию сервисов Rambler Group, констатирует руководитель дирекции по развитию экосистемы SberX Марк Завадский. Продвижение Okko в офлайн-сети Сбербанка — один из первых общих проектов, далее будут другие примеры интеграции продуктов и сервисов в экосистему Сбербанка, добавил гендиректор Rambler Group Рафаэль Абрамян.

Банк, как говорил близкий к сделке источник, инвестирует в компанию 11 млрд руб., которые идут на погашение ее долгов и развитие медиаактивов, в первую очередь Okko.

Помимо Okko в общую группу войдут медиахолдинг Rambler & Co. (объединяет сайты Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.ru и др.), сервисы «Рамблер.Касса» и др. и кинотеатр «Художественный» на Новом Арбате.

Анна Афанасьева