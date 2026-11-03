Беспилотники атаковали логистический центр Ozon в Адыгейске

«Товары, размещенные на объекте, скроем с витрины, их нельзя будет заказать. Если таких же позиций нет в наличии на других логистических центрах, то у товаров будет статус "Нет в наличии". Часть заказов отменим, часть доставим с других объектов»,— добавила пресс-служба маркетплейса.