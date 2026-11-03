Беспилотники атаковали логистический центр Ozon в Адыгейске
Логистический центр Ozon в Адыгейске подвергся атаке беспилотников, сообщила пресс-служба компании. Начался пожар.
По предварительной информации, пострадавших нет. Все работники, находившиеся в центре, оперативно эвакуированы, уточнили в Ozon.
«Товары, размещенные на объекте, скроем с витрины, их нельзя будет заказать. Если таких же позиций нет в наличии на других логистических центрах, то у товаров будет статус "Нет в наличии". Часть заказов отменим, часть доставим с других объектов»,— добавила пресс-служба маркетплейса.
Власти Адыгеи о последствиях атаки БПЛА на республику не сообщали.