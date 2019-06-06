Роскомнадзор объяснил отличие ситуации «Яндекса» от Telegram на фоне требований ФСБ

Глава Роскомнадора Александр Жаров считает, что «Яндекс» продемонстрировал готовность к диалогу с ФСБ после ее требований передать ключи шифрования, чего не было с Telegram. «Для меня показательно, что к нам никакого требования ФСБ по отношению к "Яндексу" не поступило, значит, этот диалог существует, чего с Telegram не произошло и не происходит»,— сказал господин Жаров в интервью телеканалу НТВ на Петербургском международном экономическом форуме.

Руководитель ведомства уверен, что «Яндекс» предоставит ФСБ «всю необходимую информацию для выявления преступников». «Точка взаимодействия находится в контексте национальной безопасности, если сервис понимает, что вопрос касается жизни людей, то он найдет способ, не отдавая ключи шифрования и не вскрывая переписку всех, предоставить необходимую информацию»,— сказал господин Жаров.

Он также заявил, что мобильное приложение знакомств Tinder готово сотрудничать со спецслужбами и «искать возможность» предоставлять им информацию.

Ранее вице-премьер России Максим Акимов сказал, что правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал. Такое заявление господин Акимов сделал на фоне требований ФСБ к «Яндексу» передать ей ключи шифрования.

Как сообщали СМИ, ФСБ направила в «Яндекс» запрос на передачу ключей для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». При этом запрос службы выполнен не был.

Требования касаются передачи сессионных ключей, которые позволяют получить доступ не только к сообщению пользователя, но и ко всем метаданным: кто, когда, с какого IP-адреса заходил в аккаунт, а также получить логин и пароль, которые пользователь отправляет на серверы «Яндекса» в процессе авторизации.

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