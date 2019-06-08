ПМЭФ провели без Майкла Калви

В пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошло заседание бизнес-диалога «Россия—США» с участием представителей компаний обеих стран. Несмотря на отсутствие официальных лиц, американская делегация стала второй по численности после китайской: на форум приехали предприниматели, представляющие более чем сотню компаний. Тем заметнее было отсутствие бизнесмена, приезда которого ждали до последнего момента,— главы инвестиционного фонда Baring Vostok гражданина США Майкла Калви. С подробностями из Санкт-Петербурга — корреспондент “Ъ” Галина Дудина.

Спекуляции о том, появится ли на форуме глава крупного инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, который проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, продолжались вплоть до утра пятницы. Напомним, бизнесмен был арестован в феврале, а в апреле его перевели под домашний арест. Но заявка на ПМЭФ подается очень заранее, так что для господина Калви был готов бейдж участника форума. Представители бизнесмена сообщали, что в Следственный комитет было направлено обращение с просьбой на время освободить его из-под домашнего ареста и дать возможность поучаствовать в форуме. Глава Американской торговой палаты AmCham Алексис Родзянко даже пригласил бизнесмена принять участие в бизнес-диалоге «Россия—США». Более того, в начале недели пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу RT, что в Кремле американца «знают как очень надежного бизнесмена, который был приверженцем российского рынка» и, «конечно, хотели бы видеть его среди участников форума».

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Как рассказал РБК глава МИДа Сергей Лавров, вопрос об аресте Майкла Калви поднимался в мае этого года и на его встрече с госсекретарем США Майклом Помпео в Финляндии, и на переговорах последнего с Владимиром Путиным в Сочи. «Он (Майкл Помпео.— “Ъ”) получил ответ, что мы заинтересованы в том, чтобы бизнес не страдал от неправомерных действий. В данном случае идет следствие, и мы рассчитываем, что следствие установит истину и будет принято решение»,— пояснил министр.

Интрига сохранялась и в пятницу утром: около 11 утра журналисты еще спрашивали Дмитрия Пескова, появится ли инвестор на форуме. «Я не знаю»,— отрезал тот. Американская правительственная делегация и посол США в РФ Джон Хантсман заранее отказались ехать в Петербург в знак протеста. Тем не менее в зале, где проходила тематическая панель, посвященная российско-американским отношениям, собралось около 300 гостей и дюжина спикеров.

Многие бизнесмены, как американские, так и российские, включая Аркадия Воложа, Олега Тинькова, Анатолия Чубайса, в знак солидарности надели значки «Baring Vostok 25 лет». Именно столько работали в России бизнесмен и его фонд.

На форуме в пятницу Майкл Калви так и не появился. «Даже если бы его сюда под конвоем привели и под конвоем увели, это ничего не меняет. Сам факт того, что он и его партнеры арестованы по очень натянутым обвинениям, это плохой сигнал для инвесторов. Я знаю, что многие инвесторы не приходят сейчас (в Россию.— “Ъ”) именно из-за этого. Хотя, конечно, пока он не умер в тюрьме, шанс есть»,— заявил “Ъ” Алексис Родзянко.

«Есть политическая ситуация, с ней приходится считаться. Но не думаю, что она должна удерживать людей от бизнеса»,— объяснял в ходе сессии президент Американо-российского делового совета Дэниел Расселл. Из дебатов следовало, что арест Майкла Калви взволновал многих — но это не единственная проблема. Бизнесмены говорили о напряженном инвестклимате, о необходимости защиты права собственности и улучшения собственного корпоративного управления, о том, что власти должны услышать бизнес. «Здесь бизнесмены, которые решили в долгосрочной перспективе работать в России, и это неплохо,— заявил “Ъ” бывший высокопоставленный дипломат США, партнер адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Джеймс Уорлик.— Мы хотим укрепления бизнес-связей, и, возможно, это могло бы дать основу для движения вперед».

«Начали мы с того, что есть серьезные разногласия, они никуда не денутся и будут на нас влиять. Но надо искать возможности,— подтвердил “Ъ” один из спикеров на сессии, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Иван Тимофеев.— Даже когда говорят о санкциях, Украине и так далее, нельзя забывать, что и до кризиса у нас были проблемы с инфраструктурой, инвестклиматом, эффективностью институтов. Инвесторы и деньги в целом любят определенность. И когда политическая неопределенность умножается на институциональные проблемы, это дает разрушительный эффект».

«Вообще российско-американские отношения сейчас парадоксальны,— отметил эксперт.— На системном, государственном уровне мы очень жестко конкурируем. А когда дело доходит до личных контактов, в том числе между бизнесменами и учеными, то оказывается, что этих контактов множество, они плотные, несопоставимы с тем, что было во времена холодной войны. Люди хорошо друг друга понимают, им не нравится то, что происходит, они дорожат своим бизнесом, проектами и хотят дальше работать». Главное только, резюмировал Иван Тимофеев, «чтобы макроуровень теперь не поглотил этот микроуровень».