«Газпром нефть» создает СП с Shell и Repsol

«Газпром нефть» продолжает привлекать иностранных партнеров для разработки своих малоизученных активов в Арктике. Компания создает совместное предприятие с Shell (25%) и Repsol (25%) для освоения Лескинского и Пухуцяяхского участков на Гыдане с ресурсами в 135 млн тонн. Сделка может быть закрыта в 2020 году.

Shell и испанская Repsol подписали соглашение о намерениях по созданию СП для освоения неразведанных Лескинского и Пухуцяяхского участков на Гыдане. Ресурсы обоих участков по категории D1+D2 составляют 135 млн тонн. Сделка может быть закрыта в 2020 году, до конца нынешнего года партнеры хотят подписать договор о создании СП. В случае закрытия сделки Shell и Repsol будут владеть по 25%, оставшаяся доля у «Газпром нефти».

Помимо регуляторных одобрений сделка содержит отлагательные, которые компания не раскрывает. «Создание совместного предприятия нацелено на объединение ресурсов и компетенций партнеров в освоении малоизученного поискового кластера на северо-востоке полуострова Гыдан»,— отмечает «Газпром нефть».

Лескинский лицензионный участок относится к Таймырскому району Красноярского края. Площадь актива составляет 3 тыс. кв. км. Извлекаемые ресурсы нефти категории D2, по данным официальной оценки, составляют 100 млн тонн н. э. Прилегающий к Лескинскому Пухуцяяхский лицензионный участок площадью 825 кв. км расположен в Тазовском районе ЯНАО. Ресурсы углеводородов категории D1 и D2 составляют около 35 млн тонн.

Новые участка характеризуются отсутствием инфраструктуры, но у «Газпром нефти» уже есть опыт разработки Новопортовского месторождения, где компании пришлось строить терминал по морской отгрузке нефти в Обской губе. «Гыдан пока остается слабо изученной территорией, однако мы понимаем, что в нем скрыт гигантский ресурсный потенциал. Консолидация усилий с Repsol и Shell, с которыми мы имеем опыт успешного сотрудничества в рамках текущих СП, позволит нам эффективно решить масштабную задачу по освоению новых перспективных активов»,— отметил первый замгендиректора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

Этот проект может стать вторым для Shell и «Газпром нефти» в Арктике. 6 июня компании подписали соглашение о создании СП по освоению пяти участков на Ямале. Между тем «Газпром нефть» и испанская Repsol в рамках СП уже осваивают Карабашские участки в ХМАО. В этот проект «Газпром нефть» вошла, выкупив долю ННК Эдуарда Худайнатова. Таким образом, в случае создания СП Repsol впервые за долгое время сделает новые инвестиции в российскую нефтяную отрасль.

Дмитрий Козлов, Санкт-Петербург