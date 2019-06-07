Газпромбанк профинансирует Лавну

Газпромбанк станет якорным инвестором порта Лавна в Мурманской области. Он вложит в проект более 30 млрд руб. Соответствующее соглашение заключено на ПМЭФ-2019. По условиям концессии инвесторы должны вложить 24 млрд руб. в развитие проекта, а также заключить договоры «take-or-pay».

Газпромбанк предоставит более 30 млрд руб. Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на реализацию проекта порта Лавна на западном берегу Кольского залива в Мурманской области. Стороны объявили о финансовом закрытии сделки на ПМЭФ-2019. Финансирование предоставляется в рамках концессионного проекта по строительству и эксплуатации угольного терминала и проведению дноуглубительных работ в акватории порта.

Комплекс перегрузки угля «Лавна» — пример эффективного сотрудничества бизнеса и государства в целях решения стратегических задач развития страны, отметил вице-премьер Максим Акимов. Он уточнил, что это знаковый проект как с геополитической, так и с экономической точек зрения. Его реализация станет важным шагом для повышения конкурентоспособности РФ в Арктическом регионе, заявил господин Акимов. Он подчеркнул, что «проект из слегка срытого земельного участка и проектной документации становится реальностью. Мы определили финансовые параметры, участников, нам понятно финансирование, ясны все технические решения, у нас есть обязательства поставщиков груза по перевалке в порту».

Зампред правления Газпромбанка Алексей Белоус добавил, что новый порт и угольный терминал в Кольском заливе позволит снизить стоимость перевалки для российских экспортеров.

«Мы гордимся тем, что сегодня состоялось первое финансовое закрытие концессии портовой инфраструктуры в России»,— говорит гендиректор ГТЛК Сергей Храмагин.

Совместными усилиями правительства, Минтранса, руководства региона нам удалось запустить такой крупномасштабный проект в рамках развития Мурманского транспортного узла, отметил господин Храмагин.

Лавна — ключевой элемент проекта Мурманского транспортного узла. Инвесторы должны вложить в проект 24 млрд руб. Мощность угольного терминала составит 18 млн тонн, стоимость 24 млрд руб.

Запуск первой очереди (9 млн тонн) намечен на конец 2020 года, через год проект выйдет на полную мощность. Также частный инвестор должен вложить 0,9 млрд руб. в подъездные железнодорожные пути, сама железная дорога (18 млрд руб.) строится за счет бюджета, как и дноуглубление, и системы навигационного обеспечения (1,8 млрд руб.).

Проект должен реализовываться по концессии, которая была подписана правительством в октябре, а заключена в апреле (см. “Ъ-онлайн” от 17 апреля). Ее участниками стали «Бизнесглобус», действующий в интересах Андрея Бокарева, и Центр развития портовой инфраструктуры Бориса Гутцова, «СДС-Уголь» Михаила Федяева и Владимира Гридина, «РЖД-инфраструктурные проекты» (подконтрольна ОАО РЖД). При подписании акционерного соглашения стороны не раскрывали объем инвестиций и доли, сославшись на необходимость закрытия сделки. Как сообщал “Ъ”, в феврале совет директоров ГТЛК принял решение, что крупнейшими акционерами Лавны по 30% станут «Бизнесглобус» и ЦРПИ, 25% получит «СДС-Уголь», 10% «РЖД-инфраструктурные проекты» и 5% ГТЛК.

В рамках церемонии подписания врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис также отметил важность реализации проекта для региона. Одновременно с реализацией угольного терминала к проекту тянутся другие инвесторы, заинтересованные лица, отметил глава региона. Так, 6 июня в рамках ПМЭФ-2019 «Фосагро» подписала с компанией «Инфотек Балтика» меморандум о сотрудничестве при реализации проекта строительства морского специализированного терминала по перевалке минеральных удобрений и апатитового концентрата на западном берегу Кольского залива в устье реки Лавна в Мурманской области.

Анастасия Веденеева