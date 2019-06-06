Xiaomi и Mastercard договорились запустить в России платежный сервис Mi Pay

Компании Xiaomi и Masterсard подписали соглашение о запуске в России цифрового платежного сервиса Mi Pay, следует из пресс-релиза, поступившем в “Ъ”. Это произошло в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Отмечается, что сервис предоставит возможность комфортно совершать покупки пользователям мобильных устройств Xiaomi и держателям карт Mastercard, а также получать за это бонусы и привилегии. Трансакции будут защищены, в частности, при помощи технологии токенизации (замещения конфиденциальных данных на его эквивалент).

Mi Pay будет совместим с новыми моделями смартфонов и носимыми устройствами Xiaomi, которые поддерживают технологию NFC.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге 6–8 июня.

Главное о первом дне форума — в материале “Ъ”.