Ford рассчитался с российскими долгами

Ford без отсрочки погасил задолженность СП с «Соллерсом» перед ВЭБом, и теперь активы компании выведены из-под залога. Таким образом, Ford наконец может реализовать два завода в Набережных Челнах и Всеволожске, которые закрывает из-за ухода компании из легкового сегмента в РФ. В целом Ford может выручить за активы около 10 млрд руб., а потенциальными покупателями могут выступить Volkswagen и петербургский завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», собирающий также Kia.

СП американского Ford с «Соллерсом» Вадима Швецова погасило свою задолженность перед ВЭБ.РФ в полном объеме, заявил первый заместитель председателя банка Николай Цехомский. Размер задолженности в банке не комментируют. ВЭБ предоставил кредит в 39 млрд руб. на создание СП Ford Sollers в 2011 году. По словам собеседника “Ъ”, знакомого с ситуацией, Ford взял на себя этот долг еще в 2015 году (в марте 2015 года американский концерн получил контроль в СП). Теперь задолженность была погашена концерном без отсрочки, хотя уже была согласована и одобрена реструктуризация.

Единовременное погашение задолженности перед ВЭБом необходимо для вывода из-под залога активов Ford Sollers, говорит источник “Ъ”.

В том числе речь идет о заводе в Елабуге (Татарстан), на базе которого будет создано новое СП американского концерна с «Соллерс», где отечественный автопроизводитель получит контроль и будет заниматься развитием легкого коммерческого Ford Transit. 7 июня «Соллерс» заключил с Минпромторгом специнвестконтракт (СПИК, дает налоговые льготы в обмен на инвестиции), в периметр которого в том числе вошла модель Transit. В тот же день подписано акционерное соглашение о создании нового СП.

Помимо завода в Елабуге из-под залога вышли и два других актива Ford — заводы в Набережных Челнах (Татарстан) и Всеволожске (Ленобласть). Их после ухода Ford из легкового сегмента в РФ американский концерн планирует продать.

Ford ведет переговоры о продаже своих заводов в РФ с несколькими автопроизводителями, сообщил председатель правления Ford Europe Стивен Армстронг в ходе ПМЭФ: «Я не могу раскрывать информацию о том, с кем мы ведем такие переговоры, но нашими площадками интересуются несколько различных компаний» (цитата по «Интерфаксу»). Позднее вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что претенденты на площадки Ford есть и их «очень много», но также не стал называть претендентов.

Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, о судьбе завода Ford во Всеволожске, 30 марта Мы стимулируем коммерческие переговоры. Но не больше. Поэтому более или менее спокойны, что другие производители готовы приобретать площадки, которые освобождаются в Санкт-Петербурге.

Собеседник “Ъ” на рынке полагает, что стоимость завода в Набережных Челнах может составлять около 5 млрд руб., при этом он указывает, что это примерная оценка. Как писал “Ъ” 27 марта, завод планировалось реализовать покупателю, уже работающему в регионе, но, например, в КамАЗе покупку площадки не рассматривали. Площадка во Всеволожске с точки зрения логистики расположена удобнее из-за близости к порту, но это самый старый завод Ford в России, хотя обновления под модели и производились. Впрочем, Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» говорит, что «не так важно, какие инвестиции были сделаны в площадку, ключевой вопрос — экономический эффект, и в том числе возможность того, что какое-то оборудование может быть использовано, потому как производственные линии необходимо будет менять в любом случае».

Ford ведет переговоры с Volkswagen о продаже завода во Всеволожске, утверждает источник “Ъ” в правительстве Ленинградской области. Концерн частично собирает автомобили на мощностях группы ГАЗ Олега Дерипаски, но в рамках СПИК будет развивать производство только в случае снятия санкций с партнера. В Volkswagen “Ъ” не ответили. По словам двух собеседников “Ъ” на рынке, к площадке также проявлял интерес «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Однако ряд собеседников “Ъ” отмечает, что завод удален от площадки компании в Сестрорецке. В концерне интерес к покупке заводов не комментируют. В целом источники “Ъ” на рынке говорят о том, что широко предложение о продаже заводов не распространялось.

Владимир Беспалов сомневается, что сегодня на перенасыщенный рынок придет новый игрок, который заинтересуется покупкой завода. Говоря о компаниях, уже работающих в России, он отметил, что у VW есть неопределенность в части развития сотрудничества с ГАЗом, возможно, компании не хватит мощностей собственного завода в Калуге и возникнет необходимость покупки предприятия. Также хорошая загрузка мощностей сегодня у «Хендэ Мотор СНГ», и компания может задуматься о быстром расширении производства, потому как строительство завода занимает время.

Ольга Никитина; Ольга Кантемирова, Санкт-Петербург