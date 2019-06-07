«Соллерс» подписал специнвестконтракт

Минпромторг подписал специнвестконтракт (СПИК) с «Соллерсом» Вадима Швецова и регионами — Ульяновской областью и Татарстаном. Проект предполагает развитие модельного ряда автомобилей УАЗ. Также в периметр контракта вошел легкий коммерческий Ford Transit, локализацией которого после ухода Ford из легкового сегмента в России займется «Соллерс», получив контроль в новом СП с американским концерном.

Минпромторг подписал СПИК (дает налоговые льготы в обмен на инвестиции) с российским автоконцерном «Соллерс» в ходе ПМЭФ. Заявка концерна на СПИК была одобрена 4 июня.

Речь идет о проекте по развитию модельного ряда УАЗа на базе Ульяновской области. Помимо продукции УАЗа, в рамках контракта планируется развивать легкий коммерческий автомобиль Ford Transit — после ухода американского партнера из легкового сегмента в РФ «Соллерс» получит контроль в рамках нового СП с Ford. Ford Transit будут производить в Елабуге (Татарстан). По данным «Автостата», рынок LCV в 2018 году вырос на 3,2%, до 112,1 тыс. штук, из них ГАЗ с долей 44% продал 49,1 тыс. штук, УАЗ — 18 тыс., Ford — 11,5 тыс. На рынке признавали, что после приостановки производства Mercedes Sprinter Classic на площадке группы ГАЗ у Ford Transit появилось еще одно конкурентное преимущество на рынке LCV.

В правительстве еще 22 марта признали целесообразным заключение СПИК с «Соллерсом». Предполагалось, что концерн примет обязательства по производству в РФ двигателя, механической коробки передач, рамы и подвески, электронных блоков управления системы ADAS и двигателя, а также системы кондиционирования. Также допускалась возможность локализовать и другие компоненты взамен указанных, набрав аналогичное количество баллов по новой системе подсчета уровня локализации. СПИК «Соллерса» и Isuzu должен быть скорректирован, чтобы исключить повторяющиеся модели УАЗ,— в его рамках компании развивают среднетоннажные грузовики.

Инвестиции в рамках контракта «Соллерса» составят 7,5 млрд руб. за 10 лет. Суммарный объем произведенной и реализованной в рамках проекта продукции — более 707 млрд руб., при этом продукция примерно на 73,8 млрд руб. будет реализована на экспортный рынок.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что не менее 70% продукции в рамках СПИК будет оснащаться такими «ключевыми элементами», как двигатель, коробка передач, электронные блоки управления, в том числе системы помощи водителю. Также в рамках реализации проекта будут локализованы технологии производства компонентов, «имеющие особое значение для развития автомобильной промышленности», сообщил он: производство рамы, шасси, деталей экстерьера и интерьера. Также предполагается проведение части НИОКР в РФ.

Ольга Никитина