МТС подписал с Москвой соглашение о развитии 5G Оператор вложит более 20 млрд руб. в сеть в столице за пять лет

МТС последним из «большой тройки» операторов подписал соглашение с правительством Москвы о развитии в столице сети 5G. Тестовые запуски оператор проведет в столице уже этим летом совместно с департаментом информационных технологий (ДИТ) на ВДНХ, а запуск коммерческих сетей планирует к 2022 году. Всего в ближайшие пять лет МТС инвестирует более 20 млрд руб. в создание 5G в столице.

МТС и правительство Москвы на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о развитии 5G. По его условиям тестовые запуски 5G запланированы МТС на лето 2019 года, а запуск коммерческих сетей — к 2022 году. До конца 2021 года оператор модернизирует сеть в Москве и области до стандарта 5G-Ready, а за пять лет инвестирует в создание 5G в столице более 20 млрд руб. Москва к моменту массового коммерческого запуска 5G ставит перед собой задачу уменьшить затраты операторов на создание инфраструктуры за счет снятия административных барьеров, рассказал “Ъ” руководитель департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко. ДИТ стал уполномоченным органом, отвечающим за реализацию соглашения со стороны столицы.

В рамках соглашения оператор и правительство Москвы протестируют технологии «умного города» в транспортной сфере, решения по регулированию пропускной способности дорог, оптимизации парковочного пространства и повышению безопасности на дорогах, в том числе системы безопасного обгона и светофоры, анализирующие трафик. Для тестирования этих решений ДИТ и МТС создадут на ВДНХ пилотную зону 5G. В рамках этого проекта также рассматривается возможность совместного тестирования беспилотного транспорта для уборки территории. Помимо этого МТС силами собственных дизайнеров, а также с привлечением внешних специалистов разработает проекты установки антенн в опоры освещения, рекламные конструкции, дорожные знаки и уличные вывески. Это необходимо, чтобы органично вписать технологические элементы в ландшафт Москвы, сохранив исторический облик города.

«Вымпелком» заключил соглашение со столичными властями о развитии услуг связи и информационно-телекоммуникационных технологий в Москве сроком на пять лет 17 декабря. По его условиям, оператор также развернет пилотный сегмент сети 5G в Москве в 2019 году и представит постоянный коммерческий 5G-кластер при наличии правовой возможности. В мае 2018 года соглашение с правительством Москвы на ПМЭФ подписал «МегаФон», сообщал ранее “Ъ”. По его условиям оператор также обязуется при наличии технической возможности до конца сентября 2019 года развернуть в Москве пилотную сеть 5G, а к 2022 году — коммерческую.

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) одобрила предложение ДИТ запустить тестовые зоны 5G на территории столицы в парке Зарядье, на ВДНХ, Воробьевых горах, Тверской улице и в Сколково, сообщал “Ъ” 15 апреля. 5 июня были определены две новые пилотные зоны — «Лужники» и деловой центр «Москва-Сити». Тестирование будет проводиться в полосах частот 25,25–29,50 ГГц и 4,80–4,99 ГГц.

Юлия Тишина