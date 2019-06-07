ЛУКОЙЛ закрепляется в Африке

ЛУКОЙЛ, ограниченный в возможности расширять ресурсную базу в России, продолжает экспансию на африканский шельф. Компания, уже владеющая долями в проектах в Нигерии и Камеруне, заплатила $800 млн за участие в проекте на шельфе Конго. Эксперты считают, что сейчас подходящее время для покупок с учетом большого количества свободных средств у ЛУКОЙЛа, что делает не такими ощутимыми возможные неудачи.

ЛУКОЙЛ купит 25% в проекте Marine XII в Республике Конго у структуры британской New Age. Это первый добычный актив компании в стране. Долю ЛУКОЙЛу переуступил оператор проекта — итальянская Eni (владеет 65%), у которой было преимущественное право выкупа. За участие российская компания заплатила $800 млн. В пределах участка Marine XII площадью 571 кв. км в 20 км от берега открыто пять месторождений с запасами около 210 млн тонн нефтяного эквивалента по категории 2P. Закрыта сделка будет после одобрения правительством Конго.

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов уточнил, что это может занять около 1,5 месяца. По его словам, ЛУКОЙЛ рассматривает и другой проект с участием Eni — шельфовую газовую концессию Ghasha в ОАЭ (запуск в середине 2020 года, около 15 млрд кубометров в год). Как он пояснил «Интерфаксу», компания хочет купить небольшую долю у местной госкомпании ADNOC.

В последнее время ЛУКОЙЛ активно интересуется проектами в Африке, хотя у компании был там очень неудачный опыт. В начале 2016 года компания ушла с шельфа Кот-д`Ивуара, не найдя коммерческих запасов на пяти блоках Гвинейского залива и списав около $800 млн из-за сухих скважин. До этого она вышла из шельфового проекта в Сьерра-Леоне. С учетом этого опыта ЛУКОЙЛ изменил стратегию, предпочитая входить в проекты на более высокой стадии разработки. Как отметил в четверг Вагит Алекперов, Marine XII «характеризуется разведанной ресурсной базой, значительным потенциалом роста добычи, доступом к развитой инфраструктуре и соответствует нашим технологическим компетенциям». Проект уже вышел на положительный свободный денежный поток.

Помимо этого, ЛУКОЙЛ продолжает работу на глубоководном проекте на блоке Tano на шельфе Ганы, где обнаружено пять нефтяных и два газовых месторождения. В 2018 году компания получила там первые притоки нефти. Компания работает также на блоке OML-140 на шельфе Нигерии и ведет переговоры с Eni о вхождении в действующий проект Аба (Aba), а также думает о покупке доли Chevron в блоке 132. По неофициальной информации, ЛУКОЙЛ интересуется также покупкой долей Petrobras в добычных проектах в республике.

В Северной Африке ЛУКОЙЛ с 1995 года владеет 24% в блоке Meleiha на шельфе Египта (остальная доля у Eni) с доказанными остаточными запасами нефти более 30 млн баррелей нефтяного эквивалента. В 2012 году компания открыла там месторождение нефти на структуре Эмри-Дип. С тех пор по итогам доразведки на блоке обнаружено еще три месторождения. В октябре 2018 года глава ЛУКОЙЛа говорил, что рассчитывает на скорое начало разработки одного из месторождений на Meleiha.

Как отмечает Андрей Полищук из Райффайзенбанка, сейчас у ЛУКОЙЛа большой свободный денежный поток (в первом квартале он вырос в 3,2 раза, до 146 млрд руб.), и половину его после выплаты дивидендов компания планирует направить на новые потенциальные проекты. И, скорее всего, речь пойдет об иностранных активах, так как в России почти не осталось крупных нераспределенных месторождений, а к имеющимся компании трудно получить доступ в конкуренции с госкомпаниями. При этом, отмечает эксперт, ЛУКОЙЛ вряд ли будет самостоятельно разрабатывать иностранные месторождения с нуля на фоне прошлого негативного опыта, но все будет зависеть от ожидаемой доходности: если она окажется выше 15%, то ЛУКОЙЛу могут быть интересны такие проекты. При этом, говорит эксперт, работа за рубежом всегда более рискованна, но размер вложений в эти проекты для ЛУКОЙЛа не таков, чтобы угрожать его бизнесу в случае отдельных неудач.

Ольга Мордюшенко