«Арктик СПГ» стал немного китайским

Крупнейший российский производитель СПГ НОВАТЭК заключил на ПМЭФ сразу несколько соглашений по своему второму арктическому проекту «Арктик СПГ». В него вслед за французской Total с долями в 10% вошли китайские CNOOC и CNPC. Также компания договорилась о создании СП, которое должно обеспечить вывоз продукции с заводов НОВАТЭКа по Севморпути.

НОВАТЭК и китайская CNOOC подписали договор купли-продажи доли в 10% в проекте «Арктик СПГ-2», который планируется запустить в 2023 году. Аналогичный договор на такую же долю был подписан также с китайской CNPC.

Закрытие сделок ожидается в ближайшее время после получения необходимых регуляторных одобрений в РФ и КНР, сообщила российская компания. До этого единственным иностранным акционером проекта была французская Total с 10%.

При этом НОВАТЭК продолжает переговоры с другими возможными инвесторами. Как сообщил глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль Фалих журналистам на ПМЭФ, национальная Saudi Aramco продлевает обсуждение о вхождение в «Арктик СПГ 2». В марте глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон говорил, что допускает возможность покупки компанией Saudi Aramco до 30% в проекте «Арктик СПГ 2», если будут предложены хорошие условия.

Помимо этого, как и предполагал “Ъ”, НОВАТЭК, «Совкомфлот», COSCO и Фонд Шелкового пути заключили соглашение о создании СП по развитию флота ледокольных танкеров арктического класса ООО «Морской арктический транспорт» (см. “Ъ” от 4 сентября 2018 года). Распределение долей стороны не раскрыли. Ранее источники “Ъ” говорили, что контроль в МАТ останется за российскими компаниями, а максимальная доля COSCO и ФШП будет ограничена 49,99%. Документ подписан в рамках Петербургского международного экономического форума, хотя, по данным “Ъ”, сделать это планировалось в середине сентября на Восточном экономическом форуме. СП должно обеспечить круглогодичную транспортировку сжиженного природного газа с уже построенного завода НОВАТЭКа «Ямал СПГ», а также будущих заводов «Арктик СПГ-2» и других.

Также, по данным “Ъ”, китайская сторона предоставит большую часть заемных средств для строительства арктического флота.

«Консолидация транспортно-логистической схемы проекта на единой операционной платформе будет способствовать повышению эффективности, безопасности, а также дальнейшей оптимизации всей системы организации грузопотока через акваторию Северного морского пути, в том числе в рамках проекта "Полярный шелковый путь"»,— отмечает «Совкомфлот».

НОВАТЭК должен стать основным грузоотправителем по СМП. В июне компания подписала с СКФ соглашение о стратегическом сотрудничестве по транспортировке СПГ и газового конденсата с «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2» и других проектов. Как отмечал тогда глава и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон, для реализации стратегии развития компании по производству более 55 млн тонн СПГ в год к 2030 году стоит задача создания эффективной модели морской транспортировки по Севморпути, а объединение усилий с СКФ позволит добиться максимальной эффективности в управлении транспортными затратами.

Для вывоза углеводородов с «Ямал СПГ» строительство 15 танкеров (последний должен быть сдан в 2019 году) ведется на корейской DSME. Шесть из них — для канадской Teekay LNG, пять — для греческой Dynagas, три — для японской Mitsui OSK Lines и один — для СКФ. НОВАТЭК рассматривает возможность размещения заказа на 15 газовозов для «Арктик СПГ» на строящейся на Дальнем Востоке «Звезде».

Ольга Мордюшенко