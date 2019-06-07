«Совкомфлот» заправится сжиженным газом

«Газпром нефть» и «Совкомфлот» в рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашение о бункеровке судов судоходной компании сжиженным газом. Для организации СПГ-бункеровки на Балтике «Газпром нефть» уже строит на верфи сингапурской Keppel танкер-бункеровщик, который станет первым подобным судном в РФ. Срок сдачи судна — конец 2020 года. По словам источников “Ъ”, стоимость такого СПГ-бункеровщика около €40 млн.

«Газпром нефть» и дочернее предприятие «Совкомфлота», компания «СКФ Менеджмент Сервисиз (Санкт-Петербург)» подписали соглашение о сотрудничестве в организации бункеровки морских судов сжиженным природным газом (СПГ). В его рамках планируется расширение стратегического партнерства компаний в вопросах развития в России СПГ-бункеровок и создания инфраструктуры, необходимой для организации поставок СПГ в качестве судового топлива, сообщила «Газпром нефть». Для организации бункеровки «Газпромнефть Марин Бункер» реализует проект строительства первого в России танкера-бункеровщика СПГ. Ввод в эксплуатацию судна позволит осуществлять отгрузку СПГ «борт-в-борт» в портах Балтийского моря, уточнили в компании.

Как сообщал в конце декабря 2018 года PortNews, «Газпромнефть Шиппинг» (дочерняя структура «Газпромнефть Марин Бункер») заключил лизинговое соглашение со «Сбербанк Лизингом» на строительство танкера-бункеровщика СПГ для работы на Балтике. Его строительство ведет сингапурская верфь Keppel. Вместимость судна — 5,8 тыс. кубометров газа, ледовый класс Arс4. Передача СПГ-бункеровщика запланирована на конец 2020 года.

По словам источников “Ъ”, стоимость такого бункеровщика около €40 млн.

Также сообщалось, что «Газпромнефть Марин Бункер» ведет переговоры с терминалом «Бронка» в Большом порте Санкт-Петербург о бункеровке СПГ контейнеровозов, заходящих в порт, с конца 2020 года.

Ужесточение экологических требований в рамках международной конвенции МАРПОЛ — серьезный вызов и для игроков рынка морских перевозок, и для компаний, обеспечивающих топливом водный транспорт, заявил гендиректор «Газпромнефть Марин Бункер» Андрей Васильев. Объединение усилий с «Совкомфлотом», имеющим богатый опыт эксплуатации судов, работающих на газомоторном топливе, станет еще одним шагом на пути к формированию отечественного рынка СПГ-бункеровок и позволит «Газпром нефти» занять место лидера нового рыночного сегмента, заключил он.

Первый заместитель гендиректора «Совкомфлота» Игорь Тонковидов добавил, что газомоторное топливо является оптимальным как с экологической, так и с экономической точек зрения решением для крупнотоннажных морских перевозок — в первую очередь в районах Мирового океана с действующими регулятивными ограничениями по выбросам и высокой интенсивностью судоходства, таких как акватории Балтийского и Северного морей, а также в Арктическом морском бассейне.

В составе флота «Совкомфлота» эксплуатируются шесть нефтяных танкеров на СПГ, размещены заказы на строительство еще двух подобных судов.

Анастасия Веденеева