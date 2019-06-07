Расследователя отправили под следствие

В четверг, 6 июня, в Москве задержан специальный корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов. Полиция утверждает, что у него найдены пакеты с веществом, которое правоохранительные органы идентифицировали как метилэфедрон, а позже, при обыске дома,— еще наркотики и весы. Вечером 7 июня в ГУ МВД по Москве сообщили, что в квартире журналиста было изъято свыше 5 г кокаина. Господин Голунов не признает вины и утверждает, что наркотики ему подбросили, а его друзья говорят, что на опубликованных полицией фотографиях обыска — интерьеры другой квартиры. Редакция «Медузы» заявила, что считает задержание журналиста провокацией, связанной с его профессиональной деятельностью: в издании напоминают, что Иван Голунов неоднократно публиковал расследования о коррупции в столичной мэрии и деятельности московских криминальных группировок. После многочисленных вопросов журналистов мэр Москвы Сергей Собянин попросил начальника городского управления МВД Олега Баранова взять уголовное дело под личный контроль. После этого полиция признала, что часть опубликованных фотографий — не из квартиры господина Голунова.

По данным пресс-службы управления МВД по Москве, Иван Голунов был задержан днем 6 июня на Цветном бульваре сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Западному округу. Полиция не уточняет, чем именно господин Голунов привлек внимание сотрудников.

Согласно протоколу, в рюкзаке журналиста было обнаружено не менее пяти свертков с веществом массой около 4 г. Согласно заключению эксперта, это наркотическое вещество метилэфедрон.

Позже полиция приехала в квартиру, которую Иван Голунов снимал на Вешняковской улице. Там, согласно пресс-релизу, были обнаружены еще три пакета и сверток с неназванным порошкообразным веществом, а также весы. Позднее в полиции сообщили, что «часть изъятого представляет собой кокаин, массой свыше 5 граммов». При этом на сайте МВД были опубликованы фотографии якобы из квартиры господина Голунова, на которых запечатлены пакеты с порошками, а также целая химическая лаборатория для производства наркотиков и их фасовки.

В итоге в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 228.1 УК (покушение на незаконное производство или сбыт наркотических средств; максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы).

Иван Голунов не признает вину и утверждает, что наркотики ему подбросили.

В своих показаниях он подробно рассказывает о задержании, обыске и допросах, а также указывает на многочисленные нарушения со стороны полиции. Его показания пересказывает «Медуза».

Иван Голунов шел на рабочую встречу с журналистом Ильей Васюниным. К нему подбежали двое мужчин в гражданской одежде, которые заявили Ивану Голунову о задержании, заломили руки, надели на журналиста наручники и посадили в автомобиль. Задержание провели, по словам господина Голунова, Роман Филимонов и Дмитрий Кожанов. Сотрудники управления внутренних дел по ЗАО, куда привезли журналиста, провели «принудительный досмотр». При этом присутствовал понятой, лицо которого было скрыто марлевой повязкой; в показаниях журналист особо отмечает, что полицейские называли его по имени и разговаривали как со знакомым.

Во время тщательного личного досмотра рюкзак господина Голунова лежал, по словам журналиста, отдельно, он подчеркивает, что периодически терял его из виду. Раскрыв рюкзак, полицейские нашли пакет с веществом, находившийся поверх всех вещей. По словам господина Голунова, он неоднократно просил вызвать адвоката, однако полицейские отказывали и оскорбляли его.

Журналиста доставили для медицинского освидетельствования в наркодиспансер — там его тащили по полу, один из полицейских наступил ногой на грудь, а другой ударил кулаком по лицу.

Только около четырех утра полицейские позвонили подруге журналиста Светлане Рейтер из «Русской службы BBC» и сообщили о задержании. По словам госпожи Рейтер, следователь заявил, что Ивана Голунова задержали «прямо сейчас» при попытке продать мефедрон. Однако господин Голунов сказал ей, что задержание прошло еще днем и ему до сих пор не дают вызвать адвоката. Также он сообщил, что ему подбросили наркотики, после чего полицейские отняли у журналиста телефон.

Лишь после этого к журналисту отправился адвокат правозащитной группы «Агора» Дмитрий Джулай. Господин Джулай рассказал «МБХ медиа», что Иван Голунов отрицает какую-либо связь с найденными наркотиками. «Начали задерживать, заламывать руки, надевать наручники, произошла потасовка, и в этот момент ему могли подбросить сверток с наркотическим веществом,— считает господин Джулай.— При обыске дома нашли еще один пакет на шкафу, на антресолях. При этом сотрудник полиции заходил за шкаф и пропадал из поля видимости. Как предполагает Иван, он мог там его оставить».

Адвокат заявил ходатайство о том, чтобы у журналиста взяли смывы с ногтей и ладоней, это стандартная процедура в делах по торговле наркотиками. Если подозреваемый имел контакт с запрещенными веществами, смывы это подтвердят. Однако следователь без объяснения причин отказал в этой экспертизе, сказал адвокат Джулай. Он добавил, что на лице журналиста видны следы побоев, однако полицейские отказались вызвать скорую, чтобы их зафиксировать. В ГУ МВД отрицают избиение журналиста и не комментируют заявление о недопуске адвоката.

До сих пор остается неясным вопрос с фотографиями предполагаемой нарколаборатории, которые опубликовала пресс-служба столичной полиции.

Друг Ивана Голунова журналист Александр Уржанов сообщил “Ъ”, что много раз был у него дома: интерьер квартиры корреспондента не похож на фотографии МВД.

«Дом у Ивана — метров тридцать квадратных с советской вентиляцией и картонными стенками. Там нет таких полок и всего остального — это левые фотки какого-то подвала»,— сообщил он. Домашние фотографии из Instagram господина Голунова также не похожи на съемку «лаборатории».

Тем не менее пресс-служба МВД долго настаивала, что фотографии были сделаны именно в квартире господина Голунова. «Фотографии, размещенные на официальном сайте, сделаны при обследовании жилища подозреваемого, в арендуемой квартире на Вешняковской улице Москвы, и при его личном досмотре, проведенном в присутствии понятых»,— говорилось в сообщении. Пресс-службе МВД доверился и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: на вопрос издания «Проект» о том, не могут ли сообщения о сбыте наркотиков быть провокацией, господин Песков обратил внимание на опубликованные «МВД фото из дома».

Коллеги господина Голунова задавали вопросы о его деле высокопоставленным чиновникам в ходе работы Петербургского экономического форума. В итоге мэр Москвы Сергей Собянин попросил начальника ГУ МВД столицы взять рассмотрение дела под личный контроль, рассказала пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова. После этого полиция признала, что фотографии «нарколаборатории» сделаны все же не в квартире Ивана Голунова.

«Фотографии сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный»,— говорится в новом заявлении МВД.

Предполагается, что в пятницу следствие обратится в Никулинский райсуд с ходатайством об аресте господина Голунова. Коллеги журналиста из издания «Медуза» официально заявили о преследовании за профессиональную деятельность. «Мы убеждены, что Иван Голунов невиновен. Более того, у нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого»,— говорится в заявлении редакции. Однако, от кого исходили угрозы, в издании не говорят.

Господин Голунов работал спецкором сибирского бюро «Ведомостей», редактором телепрограммы «Парфенов», корреспондентом «Новой газеты», Slon.ru, Forbes, РБК. Последнее время господин Голунов работал в «Медузе», где опубликовал ряд громких расследований о коррупции в столичной мэрии и деятельности криминальных группировок. Так, Иван Голунов:

рассказал о многомиллиардном бизнесе семьи вице-мэра Москвы Петра Бирюкова;

написал о том, кто зарабатывает на программе закрытия троллейбусных маршрутов;

подробно писал о «черных кредиторах», отбирающих квартиры у москвичей;

одно из самых громких расследований журналиста посвящено похоронному рынку.

«Ване 35, он всю жизнь занимался журналистикой, в основном в деловых изданиях первого ряда, в частности в ''Ведомостях'' и РБК. Все крутые журналисты и редакторы его знают — и знают, что он делает сенсации. Он много писал о Москве, так что и все большие чиновники московской мэрии его знают — и знают, что у него отличная репутация,— рассказал “Ъ” Александр Уржанов.— Я это узнал в 2013 году, когда мы делали вместе программу Леонида Парфенова. Тогда и я увидел его стиль работы вблизи: человек копает, копает и копает на такую глубину, на которую могут единицы.

Никаких наркотиков в его жизни я никогда не видел, и мне в принципе трудно это себе представить.





Это как если бы у врача, который работает сутками в больнице и оперирует пациентов в любое время дня и ночи, вдруг найдется подпольная сеть казино. Нет абсолютно никакого способа это организовать, эти обвинения — какая-то фантастика».

Совет при президенте РФ по правам человека обратился в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Ивана Голунова. Независимый профсоюз журналистов начал сбор подписей в поддержку задержанного корреспондента, а журналисты по всей стране готовятся выходить на пикеты к зданиям МВД. В Москве пикеты проходят у Петровки, 38. Ряд журналистов задержали для «проверки документов», но вскоре отпустили без оформления протокола. Спустя некоторое время на месте пикета задержания возобновились.

Посетив Ивана Голунова в ИВС, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал “Ъ”, что побоев на теле и лице у задержанного не обнаружено, а есть царапины на спине, которые он, очевидно, получил при задержании. В связи с этим правозащитники попросили полицейских проверить обоснованность применения физической силы к журналисту. Соответствующая проверка уже поручена управлению собственной безопасности ГУ МВД. От еды и воды в ОВД, куда его доставили, журналист отказался, опасаясь, по его словам, провокации. Поэтому правозащитники попросили стражей порядка организовать передачу еды и питья через адвоката.

Корреспондент “Ъ FM” Петр Пархоменко с места событий: Сама акция выглядела следующим образом: пикетчик разворачивал свой плакат, через 10-15 минут его скручивал, и его место занимал другой человек. Так вот очередь из желающих поучаствовать в таком протесте растянулась метров, наверное, на 20-25. Что касается содержания плакатов, то на многих упоминался сам Иван Голунов, на некоторых, например, было написано «Прекратите подбрасывать наркотики». Источник: Об акции в поддержку Ивана Голунова

Александр Черных, Николай Сергеев