«Нас ждут великие открытия»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на энергетической сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) рассказал о внешних вызовах для нефтяной отрасли и самой компании, а также о планах развития в Арктике. По его мнению, США, введя санкции против «Русала», пытались захватить контроль над алюминиевой промышленностью РФ. Скептически глава «Роснефти» смотрит на развитие электромобилей.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в своем выступлении на ПМЭФ подверг критике санкционное давление США, а также фискальную политику РФ. Санкции США в отношении страны и компаний «связаны с осознанием принципиального ослабления роли и возможностей США в мировой экономике и политике», считает господин Сечин, они «стремятся не только ускорить свое собственное экономическое развитие, но и затормозить количественный и качественный рост основных конкурентов».

«Мы видим, что ее действия (администрации США.— “Ъ”) направлены на переформатирование мирового экономического и политического пространства, на слом формировавшихся десятилетиями рыночных взаимосвязей и на устранение конкурентов любой ценой.

Под огонь санкций и торговых ограничений подпадают не только государства, в одностороннем порядке определенные администрацией США как "страны-изгои", но даже и традиционные партнеры из числа союзников Америки»,— заявил господин Сечин.

Глава «Роснефти» считает, например, что санкции в отношении «Русала» и те шаги, на которые компании пришлось пойти ради их снятия, привели к «передаче администрации США фактического контроля над компанией и, следовательно, алюминиевой промышленностью РФ, а с учетом крупного пакета в "Норильском никеле" — не только в алюминиевой, но и никелевой, медной, платиновой и палладиевой и других сегментах российской промышленности, связанных с добычей и производством цветных и драгоценных металлов».

Показательным примером в осознании рынком как минимум туманных коммерческих перспектив знаковых проектов в области «новой энергетики» являются электромобили, считает глава «Роснефти». «Я детально говорил об этом феномене переоцененности еще два года назад, в июне 2017 года, когда цена акций Tesla была на уровне $340 за акцию. Те, кто услышал меня тогда и продал акции, могли хорошо заработать, ведь текущая цена акций Tesla не превышает $200. Но те из вас, кто услышит меня сегодня, могут заработать больше»,— сказал он.

Глава «Роснефти» также затронул тему налогового регулирования в РФ. По мнению Игоря Сечина, «российский регулятор балансирует между задачами наполнения бюджета и стимулирования экономического роста с одновременным поиском решений социальных проблем за счет рынка».

Глава «Роснефти» призвал вернуться «к рыночным формам регулирования и принципам ценообразования с целью устранения дисбалансов на рынке нефтепродуктов».

Игорь Сечин вновь назвал развитие Арктики приоритетом работы «Роснефти», оценив ресурсы углеводородов компании в этом регионе в 20 млрд тонн. «Эта оценка включает в себя как проекты в Карском море, где с учетом предстоящего бурения мы, я думаю, превысим запасы в 15 млрд тонн, так и на севере Красноярского края, где нас ждут великие открытия и масштабные проекты... которые окажут серьезное влияние на мировую нефтяную отрасль»,— сказал он и добавил, что запасы там составляют 5 млрд тонн. Выдающимся господин Сечин назвал и открытие «Нефтегазхолдинга» экс-главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова на Пайяхской группе месторождений, запасы которой были повышены до 1,2 млрд тонн. При этом глава «Роснефти» признал, что этому проекту нужны инвестиционные стимулы. Эксперты и источники “Ъ” считают, что поставленные на баланс запасы Пайяхи выглядят завышенными.

Дмитрий Козлов, Санкт-Петербург