«Дом.РФ» и Газпромбанк выпустят ипотечные облигации на 350 млрд рублей

«Дом.РФ» и Газпромбанк планируют в 2020–2021 годах выпустить однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством «Дом.РФ» объемом до 350 млрд руб. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.

Выпуск таких бумаг способствует росту рынка ипотечного жилищного кредитования, развитию и совершенствованию его инфраструктуры, повышению прозрачности и стандартизации инвестиционных инструментов ипотечного рынка, снижению стоимости ресурсов, которые привлекаются в данную сферу. Стороны также будут координировать усилия по взаимодействию с регулятором и потенциальными инвесторами для повышения ликвидности и инвестиционной привлекательности ипотечных ценных бумаг.

Халиль Аминов