Путин: Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть, в отличие от Саудовской Аравии. «Конечно, Саудовской Аравии хочется, чтобы цена на нефть держалась выше, у нас такой необходимости нет из-за большей диверсифицированности российской экономики»,— такое заявление господин Путин сделал на встрече с главными редакторами международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам российского президента, Москву вполне устраивает цена не выше $60–65 за баррель. Глава государства уточнил, что российский бюджет рассчитан исходя из того, что нефть будет $40 за баррель.

Господин Путин добавил, что Россия не собирается вступать в ОПЕК, но продолжит сотрудничать с этой организацией.

Ранее Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% из-за сокращения нефтяной добычи. Оценка по темпам роста российского ВВП на 2020–2012 годы осталась на уровне 1,8%.

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