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Президент Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ   |  купить фото

Пленарное заседание ПМЭФ-2019

Видеотрансляция и основные тезисы Владимира Путина

от (обновлено в 15:23)

С 6 по 8 июня проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019). Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании смотрите в видеотрансляции “Ъ”.


Тезисы из выступления Владимира Путина:

  • Главная причина кризиса в международных экономических отношений заключается в том, что модель глобального развития, сформировавшаяся в XX веке, все меньше соответствует современным экономическим реалиям.
  • Главный источник нестабильности в мире — попытки монополизации новой технологической волны.
  • Глобальная торговля перестала быть безусловным двигателем мировой экономики. Новый двигатель, роль которого должны были сыграть суперсовременные технологии, пока не заработал на полную мощность.
  • Роль доллара в качестве мировой резервной валюты надо переосмыслить, доллар превратился в инструмент давления США на весь мир, и доверие к нему в мире падает.
  • Китайскую компанию Huawei пытаются бесцеремонно вытеснить с глобального рынка.
  • Важнейшие сферы торговли — например, товары первой необходимости, включая медикаменты — должны быть выведены из-под торговых войн.
  • Развитие России не может строиться вне глобального контекста.
  • Проект газопровода «Северный поток-2» отвечает национальным интересам всех участников. Противники проекта – те, кто привык к вседозволенности и тому, что по счетам платят другие.
  • Развитию бизнеса в России пока еще мешают архаичные и избыточные контрольно-надзорные функции.
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