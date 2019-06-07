Пленарное заседание ПМЭФ-2019

С 6 по 8 июня проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019). Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании смотрите в видеотрансляции “Ъ”.
Тезисы из выступления Владимира Путина:
- Главная причина кризиса в международных экономических отношений заключается в том, что модель глобального развития, сформировавшаяся в XX веке, все меньше соответствует современным экономическим реалиям.
- Главный источник нестабильности в мире — попытки монополизации новой технологической волны.
- Глобальная торговля перестала быть безусловным двигателем мировой экономики. Новый двигатель, роль которого должны были сыграть суперсовременные технологии, пока не заработал на полную мощность.
- Роль доллара в качестве мировой резервной валюты надо переосмыслить, доллар превратился в инструмент давления США на весь мир, и доверие к нему в мире падает.
- Китайскую компанию Huawei пытаются бесцеремонно вытеснить с глобального рынка.
- Важнейшие сферы торговли — например, товары первой необходимости, включая медикаменты — должны быть выведены из-под торговых войн.
- Развитие России не может строиться вне глобального контекста.
- Проект газопровода «Северный поток-2» отвечает национальным интересам всех участников. Противники проекта – те, кто привык к вседозволенности и тому, что по счетам платят другие.
- Развитию бизнеса в России пока еще мешают архаичные и избыточные контрольно-надзорные функции.