«РЭП Холдинг» займется большими турбинами

«РЭП Холдинг» (РЭПХ; подконтролен Газпромбанку) и итальянская Ansaldo Energia создадут совместное предприятие по производству и сервису газовых турбин мощностью от 70 до 340 МВт. Таким образом, СП может стать еще одним претендентом на участие в поставках оборудования для программы модернизации старых ТЭС в России, где в основном будет востребовано оборудование от 100 МВт. Машины меньшей мощности — от 70 МВт, которые в основном используются в нефтегазовой отрасли и распределенной генерации, в России пока также не производятся, поэтому для РЭПХа здесь больше возможностей для сбыта, отмечают собеседники.

Российский «РЭП Холдинг» и итальянская Ansaldo намерены создать СП — REPH Ansaldo Gas Turbine по производству, локализации и маркетингу газовых и паровых турбин. Компании подписали соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ, в середине апреля совместный контроль над предприятием был одобрен Еврокомиссией.

СП займется выпуском и сервисом газовых и паровых турбин большой мощности, в линейку войдут три модели газовых турбин мощностью от 70 до 340 МВт, две модели паровых турбин — от 40 до 350 МВт. В сообщении РЭПХ отмечается, что Ansaldo Energia передаст в СП эксклюзивные права на использование своих технологий для производства, продажи и сервиса паровых и газовых турбин на территории России и СНГ и других стран. Лицензионное соглашение предполагает «максимально возможную локализацию» производства и сервиса в России.

«Особое внимание планируется уделить локализации производства и ремонта "горячей части" газовых турбин, которая является самой высокотехнологичной составляющей турбин»,— приводятся в сообщении слова президента РЭПХа Тагира Нигматулина.

Газовые турбины мощностью от 70 МВт сейчас наиболее востребованы в энергетике и нефтегазовой отрасли, такой класс оборудования российские машиностроители пока не освоили. «У компании может быть преимущество в этом сегменте, если речь пойдет о локализации или покупке только российского оборудования»,— отмечает один из собеседников “Ъ” в отрасли. РЭПХ один раз уже пошел по пути покупки лицензии у американской GE — в партнерстве были разработаны турбины мощностью 16 и 32 МВт «Ладога» (локализованы на 95%). Основным покупателем этого оборудования стал «Газпром», в частности, такие машины закупались для «Силы Сибири» и Амурского ГПЗ.

Машины такого класса также могут использоваться на больших береговых компрессорных станциях, например, для строящегося трубопровода «Северный поток-2». Кроме того, периодически в отрасли из-за санкционных рисков поднимается вопрос о замене газоперекачивающих агрегатов (ГПА) Rolls-Royce на «Северном потоке-1» (шесть ГПА по 50 МВт). В энергетике такая мощность может использоваться при строительстве распределенной генерации — малых электростанций, работающих под конкретного потребителя. В качестве привода для компрессора в агрегатах по охлаждению газа такое оборудование может устанавливаться и на больших проектах СПГ — на Балтийском СПГ/ГХК «Газпрома» и «Русгаздобычи» или «Арктик СПГ» НОВАТЭКа.

Машины большей мощности — от 190 до 340 МВт поставляют только для электроэнергетики. Российские машиностроители пока не производят газовые турбины от 100 МВт, в основном закупая машины GE и Siemens. Отметим, в этом сегменте сейчас создавать СП в России планируют Siemens c «Газпром энергохолдингом» и GE с «Интер РАО», также вывести на рынок линейку мощных машин хотят «Силовые машины» Алексея Мордашова.

Старший аналитик по электроэнергетике Центра энергетики МШУ «Сколково» Юрий Мельников отмечает, что сделка разумна с точки зрения перспектив рынка.

Если РЭПХ исторически развивался в сегменте малой энергетики, выпуская (по лицензии GE и Solar Turbines) газовые турбины мощностью 16–32 МВт, то Ansaldo выступает в более тяжелой весовой категории — от 80 до 538 МВт (на основе адаптированной технологии Siemens и Alstom).

«Такая объединенная линейка позволит работать одновременно и на рынке распределенной генерации и нефтегаза, а также — через несколько лет, если удастся локализовать турбину — в большой энергетике в рамках программы модернизации старых ТЭС»,— предполагает аналитик.

Татьяна Дятел