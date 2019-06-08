Электронная Россия начинает ставить визы

Сервис выдачи иностранцам электронных виз, который сейчас действует только для посещения Дальневосточного федерального округа (ДФО), распространят на всю Россию. Поручение об этом, по информации “Ъ”, подготовлено и будет подписано президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшее время. После этого правительство начнет работу по внедрению общероссийского визового сервиса, который должен заработать 1 января 2021 года. Граждане Великобритании, Канады и США воспользоваться им не смогут.

О том, что начиная с 2021 года по электронной визе можно будет въехать в любой регион России, рассказала глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. «Режим электронной визы одномоментно начнет действовать на территории всей России. Рассчитываем, что это произойдет в 2021 году, то есть примерно через полтора года»,— заявила госпожа Догузова «РИА Новости» на Петербургском международном экономическом форуме.

Она отметила, что работа ведется по поручению президента РФ межведомственной рабочей группой. Речь идет о группе по реализации Концепции государственной миграционной политики, созданной 6 марта распоряжением Владимира Путина и возглавляемой руководителем управления администрации президента по обеспечению конституционных прав граждан Максимом Травниковым. Как выяснил “Ъ”, в рамках группы завершена работа над предложениями по внедрению электронных виз для въезда и пребывания на всей территории России.

Ожидается, что в ближайшее время господин Путин подпишет соответствующее поручение и правительство приступит к его выполнению.

Сейчас по однократной бесплатной электронной визе сроком действия восемь дней (оформляется на специальном сайте МИД РФ evisa.kdmid.ru) можно въехать только на территорию Дальневосточного федерального округа. Воспользоваться сервисом могут граждане утвержденного правительством списка из 18 государств, среди которых Индия, Иран, Катар, Китай, КНДР, ОАЭ, Япония.

С 1 июля этого года похожий порядок должен начать действовать для Калининградской области. Список стран, граждане которых смогут получать электронные визы, будет утвержден дополнительно. Распространить электронный сервис на всю страну планируется с 1 января 2021 года.

Электронные визы, которые выдаются сейчас, бывают трех категорий: деловая, туристическая, гуманитарная (спортивные, культурные, научно-технические связи).

Визы, которые будут выдавать онлайн с 2021 года, будут многоцелевыми, а для их получения не потребуется приглашения, которое запрашивают сейчас для оформления обычной визы на посещение всей территории России.

Как рассказал “Ъ” входящий в рабочую группу замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Пак, для распространения практики выдачи электронных виз для посещения всей территории России будет использован опыт Дальневосточного федерального округа (для посещения которого электронные визы выдают с 2017 года), а также Калининградской области, где такой же сервис заработает меньше чем через месяц.

Кроме того, сказал господин Пак, существует опыт чемпионата мира по футболу 2018 года, когда въезд иностранцев в Россию осуществлялся без виз по паспортам болельщиков (Fan ID). Оборудование, которое использовалось для этого в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани, будет использовано для оказания услуг, связанных с визовым онлайн-сервисом.

«За остающееся до 2021 года время будет проведена работа по тестированию и технической отработке выдачи виз и контроля. Все подготовим и выверим»,— заверил “Ъ” Олег Пак.

Общероссийская электронная виза в отличие от электронных виз, выдаваемых для ДФО, и тех, которые начнут выдаваться для поездок в Калининградскую область, будет платной.

Обсуждаемая стоимость — до $50. По словам собеседников “Ъ”, знакомых с предложениями межведомственной рабочей группы, введение оплаты позволит отсечь тех, кто оформляет электронные визы «для забавы». Таких случаев с момента запуска сервиса для ДФО зафиксированы тысячи, говорит источник “Ъ”.

На первом этапе универсальная однократная электронная виза будет выдаваться для краткосрочного пребывания на территории России в период до 16 дней. В перспективе электронная виза может быть сделана многократной. Олег Пак рассказал, что планируется разработать мобильное приложение, через которое можно будет оформлять такие визы для максимального удобства и ориентирования на клиента. Через него можно будет не только подать заявку, но и оплатить визу. Сервис выдачи электронных виз будет интегрирован с другими туристическими сервисами (бронирование отелей, транспорт и т. д.).

На первом этапе впускать в Россию по электронным визам планируется через города, на которые уже сейчас приходится основной поток въезжающих в страну по визам иностранцев: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и другие. По мере оснащения других пунктов пересечения границы необходимым оборудованием число точек въезда будет увеличиваться.

Список стран, граждане которых смогут с 2021 года пользоваться визовым онлайн-сервисом, будет утвержден правительством отдельно. Его подготовит МИД РФ. По данным “Ъ”, в него точно войдут Китай, Южная Корея, Япония, страны ЕС и не входящие в Евросоюз государства Шенгенской зоны, а также, возможно, Новая Зеландия. Великобританию, Канаду и США включать в список пока не планируется. В дальнейшем же, по словам господина Пака, список стран, жители которых смогут воспользоваться новым сервисом, планируется сделать гибким.

По словам Зарины Догузовой, после распространения действия электронной визы на всю российскую территорию РФ станет страной с самым либеральным визовым режимом среди развитых государств.

Владимир Соловьев