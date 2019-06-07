ЦРПТ за 15 лет вложит в создание системы маркировки товаров 220 млрд рублей

Сегодня, 7 июня, на Петербургском международном экономическом форуме было заключено соглашение о создании системы цифровой маркировки и прослеживания. Подписи под документом поставили глава Минпромторга Денис Мантуров и председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; учрежден «Ростехом», ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ» Алишера Усманова и «Элвис-плюс групп» Александра Галицкого). Михаил Дубин.

Соглашение подписано на 15 лет. В нем оговариваются все условия и требования, предъявляемые к партнерам и определяющие их ответственность. Общие инвестиции ЦРПТ в проект — около 220 млрд руб. Срок окупаемости — не менее семи лет.

Оператор создаст систему, будет заниматься ее развитием и обеспечивать безопасность. Помимо этого ЦРПТ обещает за свой счет обеспечить всех производителей и импортеров, которые будут наносить маркировку, устройствами для получения цифровых кодов с криптографической защитой.

На данном этапе в соглашение вошли 13 товарных групп: меховые изделия, молочная и табачная продукция, лекарственные препараты, духи и туалетная вода, шины и покрышки, пять категорий товаров легкой промышленности, обувь, фотокамеры и вспышки.

Анатолий Костырев, Санкт-Петербург