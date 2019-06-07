OMV заплатит «Газпрому» €905 млн за долю в ачимовских залежах

OMV купит у «Газпрома» 25% в 4-м и 5-м блоках ачимовских залежей Уренгойского месторождения за €905 млн, заявил журналистам на ПМЭФ глава австрийской компании Райнер Зеле и подтвердили в «Газпроме». Сделку планируется закрыть к концу года. Также OMV закупит у «Газпрома» 1 млн тонн СПГ для загрузки своего приемного терминала в Роттердаме.
Сумма сделки за 25% в 4-м и 5-м блоках ачимовских залежей Уренгойского месторождения составит €905 млн, заявил журналистам глава австрийской OMV Райнер Зеле. Эту сумму подтвердили в «Газпроме».
На долю OMV должно прийтись 560 млн баррелей запасов газа и конденсата и 80 тыс. баррелей в сутки добычи (должна начаться в 2021 году). Для сравнения, в 2016 году OMV купила сопоставимую по размеру запасов долю в Южно-Русском месторождении (25%) у немецкой Uniper почти вдвое дороже — за €1,7 млрд. При этом тогда нефть стоила $56 за баррель против $62 сейчас.
Также OMV собирается в 2020 году купить у «Газпрома» 1,2 млрд кубометров газа в форме СПГ (примерно 1 млн тонн) для поставки в терминал в Роттердаме. СПГ будет поставлен из портфеля «Газпрома». «Газпром» может поставить газ, который закупает у НОВАТЭКа с «Ямал СПГ» и получает в бельгийском Зебрюгге, либо также и объемы со среднетоннажного СПГ-завода «Портовая», запуск которого ожидается в конце года.
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