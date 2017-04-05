Подробно Тема (обновлено: 26.06.2019)

Цели нацпроектов и коррекция приоритетов бюджетных расходов на них; график реализации нацпроектов, использование для их контроля системы «Электронный бюджет»; выполнение нацпроектов по здравоохранению, образованию, демографии, науке, инфраструктуре, культуре, цифровой экономике, экологии, дорогам, жилью и городской среде, реализация программ поддержки производительности труда, развития малого и среднего предпринимательства, программы «Международная кооперация и экспорт»; влияние нацпроектов на экономику страны — последние новости и все самое важное о нацпроектах в теме «Ъ».