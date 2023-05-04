Потери без учета скидки

В апреле нефтегазовые доходы бюджета несколько снизились по сравнению с мартом и не дотянули до базового уровня, необходимого властям для обеспечения расходов. Из-за отсутствия допдоходов ожидаемый некоторыми аналитиками переход от покупки юаней по бюджетному правилу к их продаже пока не произойдет. В мае ситуация с нефтегазовыми доходами должна измениться к лучшему — нефтекомпании будут платить НДПИ исходя из выросшей в апреле цены Urals. Примечательно, что введенный для расчета налогов фиксированный дисконт к стоимости Brent не понадобился властям уже в первый месяц его действия — цена Urals оказалась выше цены «Brent минус $34».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Нефтегазовые доходы федерального бюджета в апреле составили 647,5 млрд руб., следует из обнародованных в четверг Минфином данных. Это почти втрое меньше (минус 64%), чем было в прошлом апреле (1,798 трлн руб.), и на 6% меньше, чем в марте этого года (688,2 млрд руб.).

Главная очевидная причина сокращения поступлений к прошлому году — продолжившееся в марте снижение стоимости Urals (нефтяные налоги считают от цены в предыдущем месяце, лаг у экспортной пошлины меньше — полмесяца).

В марте нефть Urals, по данным Минфина, стоила в среднем всего $47,85 за баррель (минимум с ноября 2020 года). Годом ранее, в марте 2022 года, российская нефть стоила почти вдвое дороже — $89,05 за баррель.

В целом за январь—апрель 2023 года нефтегазовых доходов в бюджет собрано 2,282 трлн руб., на 52% меньше, чем было годом ранее (4,772 трлн руб.). Отметим, что в апреле, как в январе и феврале, бюджет не сумел добраться до запланированного на месяц базового уровня нефтегазовых доходов (670,3 млрд руб.). Не хватило, впрочем, относительно немного — 22,8 млрд руб. «Добраться до базы» бюджету в этом году пока удалось лишь в марте (см. “Ъ” от 6 апреля). Базовый уровень, напомним, это разложенные по месяцам 8 трлн руб. годовых поступлений, минимально необходимых для обеспечения расходов бюджета. Суммы сверх этого порога считаются дополнительными доходами и по бюджетному правилу должны накапливаться в ФНБ, а не расходоваться на текущие нужды.

Но на допдоходы в мае Минфин опять не рассчитывает, а, наоборот, ждет небольшого «недобора» в размере 8,1 млрд руб. Поэтому бюджетное правило вновь будет работать в «нестандартную» сторону: Минфин станет не покупать, а продавать валюту из резервов для получения недостающих нефтегазовых рублей. В четверг ведомство сообщило, что направит на продажу юани на сумму 40,4 млрд руб.— по 2 млрд руб. в день в период с 10 мая по 6 июня. Это почти вдвое меньше, чем было в предыдущий месяц (3,7 млрд руб. в день),— влияние таких интервенций на валютный рынок будет еще менее заметным.

В мае ситуация с нефтяными доходами должна улучшиться, и переход Минфина от покупки к продаже юаней все же может состояться.

Как сообщило ведомство накануне, в апреле баррель нефти Urals стоил $58,63, то есть в сравнении с мартом его цена выросла сразу на $10,78. Это неизбежно поднимет майские поступления НДПИ.

Сохранится ли такая ситуация дальше, неизвестно, поскольку апрельское повышение может объясняться происшедшим до этого сокращением добычи участниками соглашения ОПЕК+, и, судя по уже майским ценам на мировом нефтяном рынке, эффект от этого шага сошел на нет. Стоимость Brent на опасениях снижения спроса из-за возможной рецессии сейчас заметно просела (в четверг июльские фьючерсы на поставку этого сорта нефти стоили менее $73 за баррель).

Апрельский скачок цены Urals привел к интересному результату: утвержденный властями новый способ расчета нефтяных налогов (НДПИ и НДД) как минимум в апреле оказался не нужен. Напомним, что для снижения потерь бюджета от падения цен на российскую нефть с апреля законодательно введена возможность считать налоги не с фактической цены Urals, а исходя из цены сорта North Sea Dated (соответствует смеси Brent), уменьшенной на фиксированный дисконт. В апреле размер дисконта установлен на уровне $34. Как следует из впервые официально опубликованных Минфином данных, цена North Sea Dated в апреле составила $84,89, и при таком дисконте для бюджета выгоднее считать налоги по-старому, по цене Urals, что и будет сделано.

Вадим Вислогузов