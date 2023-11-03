Нефтегазовым доходам помог календарь

Квартальная уплата налога на дополнительный доход (НДД) нефтяников и отсутствие выплат им по демпферу стали причинами резкого роста нефтегазовых доходов бюджета в октябре. Поступления выросли до 1,635 трлн руб. против 740 млрд руб. в сентябре и при этом превзошли результаты прошлого октября. Появление почти 1 трлн руб. дополнительных доходов приведет к заметному росту сумм, выделяемых Минфином на покупку валюты и золота в резервы — впрочем, на валютном рынке эти операции проводиться не будут и пройдут между Минфином и Центробанком.

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В октябре нефтегазовые доходы федерального бюджета в четвертый раз в нынешнем году превысили месячный базовый уровень, следует из опубликованных в пятницу Минфином данных. При базе 684 млрд руб. нефтегазовые поступления бюджета составили 1,635 трлн руб. Напомним, базовый уровень — это разложенные по месяцам 8 трлн руб., минимально необходимые бюджету в 2023 году для покрытия расходов за счет нефти и газа (в следующем году вместо такой «суммы отсечения» возвращается примерно соответствующая ей «цена отсечения» — $60 за баррель).

Октябрьские поступления не только в 2,2 раза выше сентябрьских, но и заметно превзошли сборы октября прошлого года (1,282 трлн руб.).

По итогам всех десяти месяцев нефтегазовых доходов собрано 7,21 трлн руб., и это на 26% меньше, чем было за такой же период 2022 года.

Отставание от прошлогоднего графика, впрочем, понемногу сокращается — месяцем ранее оно составляло 34,5%.

Октябрьский бурный рост доходов от нефти и газа обеспечен сборами НДД, поступающего в бюджет четыре раза в год,— на этот раз в сумме 593 млрд руб. На росте нефтяных цен сборы налога заметно выросли: в апреле его поступило на 185 млрд руб., в июле — на 295 млрд руб. Вторая причина роста сборов — отсутствие в октябре выплат нефтяникам по топливному демпферу за сентябрь. Поясним, что часть уплаченных компаниями налогов, по сути, им возвращается — если они поставляют топливо на российский рынок по цене не выше определенного уровня. Но в течение сентября топливо на бирже торговалось существенно выше установленного порога.

Поступления же главного нефтегазового налога — НДПИ — в октябре по сравнению с сентябрем почти не изменились и составили 1,107 трлн руб. после 1,087 трлн. Они были поддержаны ростом стоимости Urals в сентябре (нефтяные налоги считают из цены и курса в предыдущем месяце) до $83,1 за баррель против $74 в августе, а также ослаблением рубля.

Поскольку в ноябре Минфин ожидает появления дополнительных нефтегазовых доходов, в четверг, 2 ноября, он объявил о покупке валюты и золота в резервы. Напомним, при недоборе «базы» Минфин должен продавать валюту, при превышении — покупать ее на рынке. По сообщению ведомства, на такие операции с 8 ноября по 6 декабря будет направлено 621,1 млрд руб. (по 29,6 млрд руб. ежедневно). Однако валютный рынок эти операции вновь не увидит: они пройдут между ЦБ и Минфином. Напомним, бюджетное правило в этой части для сдерживания ослабления рубля с 10 августа и до конца года приостановлено (см. «Ъ» от 10 августа), так что ЦБ эти сделки не зеркалирует.

Вадим Вислогузов