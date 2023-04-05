Дотянуть до базы

Нефтегазовые доходы бюджета по итогам первого квартала 2023 года в сравнении с таким же периодом прошлого года упали на 45%. В марте по сравнению с февралем на фоне низких цен на Urals (менее $50 за баррель) сократились сборы как НДПИ, так и экспортной пошлины. Однако нерегулярно поступающий в бюджет налог на дополнительный доход (НДД) все же вытянул мартовские сборы «в плюс» относительно февральского уровня, в результате Минфину в марте впервые в этом году удалось собрать базовую сумму нефтегазовых доходов. В дальнейшем надежду на увеличение сборов властям дает вызванный решением ОПЕК+ нынешний рост мировых нефтяных цен — уже в апреле налоги в российский бюджет посчитают от цены Brent минус $34, далее дисконт будет уменьшаться вплоть до $25.

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Бюджетные поступления от добычи и продажи нефти и газа в марте составили 688 млрд руб., следует из обнародованных Минфином данных. Это сильно меньше (на 43%), чем было годом ранее, но почти на треть больше, чем поступило в феврале 2023 года (521 млрд руб.). Впрочем, мартовское увеличение носит исключительно сезонный характер. Вся сумма прироста приходится на НДД, который поступает в бюджет лишь четыре раза в год (не считая перерасчетов) и в размере 221 млрд был уплачен по итогам года 28 марта.

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В целом за первый квартал нефтегазовых доходов в бюджет собрано 1,635 трлн руб.— на 45% меньше, чем было годом ранее (2,974 трлн). Отметим, что в отличие от января и февраля в марте бюджет сумел добраться до запланированного на месяц базового уровня нефтегазовых доходов (675,5 млрд руб.) и даже превысить этот порог на символические 13 млрд руб. Базовый уровень, напомним, это разложенные по месяцам 8 трлн руб. годовых поступлений, минимально необходимых для обеспечения расходов бюджета. Суммы сверх этого порога считаются дополнительными доходами и по бюджетному правилу должны накапливаться в ФНБ, а не расходоваться на текущие нужды.

Но на допдоходы Минфин в апреле не рассчитывает, а наоборот, ждет «недобора» в размере 114 млрд руб., поэтому бюджетное правило вновь будет работать в «нестандартную» сторону: Минфин станет не покупать, а продавать валюту из резервов для получения недостающих нефтегазовых рублей.

В среду ведомство сообщило, что направит на продажу юани на сумму 74,6 млрд руб.— по 3,7 млрд руб. в день.

Такие интервенции, проводимые на валютном рынке с помощью Центрального банка, будут осуществляться с 7 апреля по 5 мая. В предыдущий месяц Минфин направлял на продажу юани на сумму 5,4 млрд руб. ежедневно, что, как известно, не особо помешало ослаблению рубля.

По данным Минфина, в марте сборы НДПИ относительно февраля упали с 644 млрд до 563 млрд руб., экспортной пошлины — с 56 млрд до 50 млрд руб. Объявленное Россией мартовское снижение добычи на 0,5 млн баррелей (позже продленное до конца года) повлиять на это еще не могло — в марте нефтяники сдавали декларацию и платили НДПИ с февральской добычи. Впрочем, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), российский экспорт нефти (вместе с нефтепродуктами, в отношении которых с 5 февраля было введено эмбарго ЕС — на них, видимо и пришлось основное сокращение) в феврале упал на те же 500 тыс. баррелей в сутки. Из сообщений же российского Росстата следует, что добыча нефти в России в феврале в сравнении с январем снизилась на 8,5%, до 9,94 млн баррелей в сутки.

Напомним, что при заложенной в бюджет на 2023 год цене в $70,1 за баррель Urals в марте стоила лишь $47,85, в феврале — $49,56. Чтобы снизить потери бюджета, Минфин с апреля будет считать налоги не с фактической цены Urals, а исходя из цены сорта Brent, уменьшенной на фиксированный дисконт (если такой вариант будет выгоднее для бюджета). В апреле размер дисконта составит $34, далее три месяца подряд он будет снижаться на $3, до $25 (мартовский дисконт на Urals к цене Brent составил, по разным оценкам, $30–31 за баррель). Если вызванный решением ОПЕК+ о сокращении добычи нынешний рост цен на Brent продолжится, новая формула может принести российскому бюджету немного больше. В среду Brent торговался по $84–85 за баррель, при апрельском дисконте в $34 это означает, что «налоговая цена» российской нефти несколько превысит $50. При обосновании формулы в Минфине полагали, что она сохранит бюджету в этом году ориентировочно 660 млрд руб.

Вадим Вислогузов