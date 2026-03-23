Отвалы не вписались в проекты

Из почти 3,5 тыс. технических проектов, в которых компании должны указать способ использования вскрышных и вмещающих пород, извлекаемых перед добычей полезных ископаемых, 97% не согласованы, сообщил Росприроднадзор. В ведомстве такую ситуацию объясняют недостоверностью подаваемых добытчиками данных и неправильной организацией их работ. В Российском союзе промышленников и предпринимателей сами требования к согласованию проектов считают избыточными и создающими барьеры для бизнеса. Эксперты отмечают, что признание таких пород отходами с внесением платы за негативное воздействие на окружающую среду обходится предприятиям намного дешевле, чем их вовлечение в хозяйственный оборот.

Проведенный Росприроднадзором мониторинг соблюдения обязательных требований обращения с отходами недропользования выявил нарушения на 86% участков добычи полезных ископаемых. Поясним, что по закону «О недрах», если вскрышные и вмещающие породы (по сути, отработка — земля, песок и т. д.) вовлекаются в хозяйственный оборот, они не признаются отходами и за них не нужно вносить в бюджет плату за негативное воздействие на окружающую среду. Однако для этого компаниям надо составить технический проект разработки месторождения, в котором будет указано, как и в каких объемах эти породы будут далее использоваться. Затем на проект надо получить положительное заключение государственной экологической экспертизы.

«Отвалы по-прежнему растут, занимают земли и создают экологическую нагрузку. По бумагам породы используются, по факту — продолжают размещаться в отвалах, в проекты включают старые отвалы, оформляя их как новые»,— отметили в ведомстве.

Отметим, что возникающая при этом плата за негативное воздействие на окружающую среду относительно невысока — 1,8 руб. за тонну при 65,8 руб. за тонну для перерабатывающей промышленности и 190 руб. за тонну для твердых коммунальных отходов.

В 2024 году, по данным Росстата (более свежих данных нет), в России было образовано 8,5 млрд тонн всех видов отходов. Основной объем приходится на добывающую промышленность (7,9 млрд тонн, 93%), и его большая часть — это именно вскрышные и вмещающие породы (7,5 млрд тонн). Нарушения являются системными и массовыми, поясняет заместитель руководителя Росприроднадзора Светлана Жулина. Как правило, на стадии согласования технических проектов выявляется их несоответствие требованиям и отсутствие технологий для обработки таких пород, а также проектных решений по местам их размещения.

Проведенный с использованием космических снимков мониторинг 775 участков недр показал, что компании представили недостоверные сведения об образовании 7 млрд куб. м и об использовании 4 млрд куб. м таких пород. «Мы видим необходимость в расширении и точечной настройке индикаторов риска, чтобы в случае выявления признаков нарушений провести внеплановые проверки и принять соответствующие меры»,— подчеркнула Светлана Жулина.

Отметим, что статистика Центральной комиссии по разработке месторождений твердых полезных ископаемых иная и дает более позитивную картину. За 2025 год рассмотрено 672 проекта, из них не согласованы 248 (37%). Из 672 проектов в 310 было предусмотрено использование вскрышных и вмещающих пород — утверждены 62%. В Минприроды при этом подчеркивают, что отказы в согласованиях проектов в меньшей степени связаны с использованием вскрышных и вмещающих пород.

Основные причины — нарушение условий лицензии, несоответствие заключению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, несоблюдение требований по рациональному использованию и охране недр.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей напомнили, что нигде в мире вскрышные и вмещающие породы отходами не признаются. Требование же Минприроды, чтобы проекты использования «вскрыши» проходили государственную экологическую экспертизу, создало проблему для бизнеса — предъявляемые к документации требования, подчеркнули в союзе, выглядят «как абсолютно искусственно созданный регулятивный барьер».

Вскрышные и вмещающие породы — это колоссальные объемы, и отмена госэкспертизы в этой сфере была бы безответственным шагом, полагает гендиректор компании «ENV-Консалтинг» Ирина Демина. По ее словам, создание подобных проектов и их экспертиза — это базовая культура производства. Но на практике, добавляет она, относить такие породы к отходам недропользования не всегда выгодно — компаниям нужно создавать проекты по ликвидации горных выработок и рекультивации земель, а у контрагентов часто отсутствует интерес к работе с вторичным сырьем, они предпочитают первичные материалы с предсказуемыми характеристиками.

Анна Королева