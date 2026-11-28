Братьев и сестер умершей от истощения девочки в Вологде распределят после выписки
Местонахождение детей из многодетной семьи в Вологде, где умерла пятилетняя девочка от истощения, будет определено после их выписки из больницы. Их родители сегодня были арестованы.
«Дети находятся в больнице. Соответственно, решается сейчас вопрос. После того, как их выпишут, их местонахождение уже будет определено», — сообщила «РИА Новости» старший помощник руководителя СУСК России по Вологодской области Татьяна Пестовская.
По ее словам, обвинение родителям будет предъявлено в ближайшее время. Их пятилетняя дочь умерла от истощения 26 ноября. Возбуждено два уголовных дела — по ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего ребенка) и по ст. 293 УК (ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности).