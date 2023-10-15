Рост цен на газ уйдет в бюджет

Государство за счет повышения НДПИ на газ заберет у «Газпрома» 90% выручки, которую компания получит в результате опережающего роста тарифов в 2024–2026 годах. За счет этого налога, который фактически взимается с потребителей, бюджет планирует получить около 110 млрд руб. в год. По мнению экспертов, подорожание сырья негативно скажется на энергоемких производствах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам 13 октября рекомендовал принять в первом чтении законопроект, повышающий НДПИ на газ в России с 1 августа 2024 до конца 2026 года в связи с индексацией оптовых цен на газ. Соответствующие поправки к Налоговому кодексу, которые правительство внесло в Госдуму в конце сентября, будут рассмотрены 17 октября.

Как сообщил в ходе заседания комитета замглавы Минфина Алексей Сазанов, увеличение налоговой нагрузки позволит изъять у «Газпрома» в госбюджет более 90% дополнительных доходов от индексации оптовых цен на газ. Их ведомство оценивает в среднем в 120–130 млрд руб. в год, то есть государство получит около 108–117 млрд руб.

Замминистра пояснил, что эти средства пойдут «абсолютно умышленно целевым образом на определенные нужды», отказавшись сообщить подробности, поскольку заседание комитета было открытым.

Опережающий рост оптовых цен как для промышленности, так и для населения заложен в прогнозе социально-экономического развития России. С 1 декабря оптовые цены на газ для промышленных потребителей, кроме электроэнергетики, вырастут на 10%. Кроме того, с июля 2024 года они будут индексированы для всех категорий на 11,2% вместо изначально запланированных 8%, а в 2025 году — на 8,2% (до этого предполагалось 8%). До этого цены на газ повышались на 8,5% с 1 декабря 2022 года.

В документе поясняется, что опережающее подорожание нужно «для формирования у производителей газа доходов, необходимых для покрытия дополнительного роста налоговой нагрузки в 2024 году». То есть фактически выручка производителей газа (не только «Газпрома», но и независимых) от роста тарифов будет изъята в бюджет через повышение НДПИ, которое в данном случае полностью перекладывается на потребителей газа.

Технически рост ставки НДПИ произойдет за счет повышения коэффициента Ккг, введенного в 2023 году. Он как раз отражает изъятие дополнительной выручки компаний от индексации тарифов на газ на внутреннем рынке, в том числе с учетом дополнительной корректировки тарифов в 2024–2025 годах.

На данный момент его значение одинаково как для «Газпрома», так и для независимых поставщиков газа, и составляет 134. Но с 2024 года, согласно проекту бюджета, запланирована его дифференциация. Так, для госмонополии в первом полугодии он будет на уровне 303, а у независимых — 555, а со второго полугодия эти показатели вырастут до 454 и 706 соответственно. К 2026 году они достигнут 464 и 863 соответственно. Таким образом, произойдет рост налоговой нагрузки для независимых производителей.

Еще 25 сентября Алексей Сазанов уверял, что Минфин не планирует новых надстроек по НДПИ для «Газпрома», после того как осенью 2022 года этот налог был разово повышен суммарно на 1,8 трлн руб. на период с 1 января 2023 по 31 декабря 2025 года (то есть по 50 млрд руб. ежемесячно).

По оценке инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, повышение тарифов «Газпрома» на 11,2% в 2024 году станет серьезным проинфляционным фактором, так как увеличит затраты энергоемких производств, таких как химическая промышленность и производство минеральных удобрений.

Но, полагает он, все же индексация не выглядит слишком радикальной, чтобы иметь далеко идущие последствия для экономики. В условиях снижения экспортной выручки «Газпрома» рост НДПИ может отрицательно сказаться на планах по инвестициям и дивидендам, говорит эксперт.

Исходя из дивидендной политики «Газпрома» с учетом полученной за первое полугодие чистой прибыли по МСФО в 296 млрд руб. выплаты акционерам могли бы составить около 13 руб. на акцию. Но, как заявил 11 октября «Интерфаксу» председатель совета директоров монополии Виктор Зубков, пока рано обсуждать перспективы дивидендов. По итогам прошлого года «Газпром» отказался от выплаты дивидендов.

Ольга Мордюшенко