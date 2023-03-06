Нефтегазовые доходы оттолкнулись от дна

Нефтегазовые доходы федерального бюджета в феврале составили 521,2 млрд руб., следует из опубликованных в пятницу статданных Минфина. Это на 22,5% больше, чем было в январе (425,5 млрд руб.), но на 46,4% меньше, чем поступило в бюджет годом ранее, в феврале 2022-го (971,7 млрд руб.). За первые два месяца этого года нефтегазовых доходов в бюджет собрано 946,7 млрд руб.— что на те же 46,4% меньше, чем было годом ранее.

Как и в январе, в феврале бюджет вновь не добрал до запланированного на месяц базового уровня нефтегазовых доходов (669,8 млрд руб.) — на этот раз не хватило 148,6 млрд руб. Базовый уровень, напомним, это «разложенные» по месяцам 8 трлн руб. годовых поступлений, минимально необходимых Минфину для обеспечения расходов бюджета 2023 года. Суммы сверх этого порога считаются дополнительными доходами и по новому бюджетному правилу должны накапливаться в ФНБ, а не расходоваться на текущие нужды.

Поскольку допдоходов от нефти и газа нет, в марте бюджетное правило вновь будет работать в «нестандартную» сторону: Минфин станет не покупать, а продавать валюту из резервов для получения недостающих «нефтегазовых» рублей. В пятницу ведомство сообщило, что направит на продажу юани на сумму 119,8 млрд руб.— по 5,4 млрд руб. в день. Такие интервенции, проводимые на валютном рынке с помощью Центрального банка, будут осуществляться с 7 марта по 6 апреля. В предыдущий месяц Минфин направлял на продажу более чем на треть больше — по 8,9 млрд руб. ежедневно.

Некоторый прирост нефтегазовых доходов в феврале после январского обвала (тогда поступления относительно декабрьского уровня упали сразу на 54%, см. “Ъ” за 6 февраля) объясняется увеличением сборов НДПИ. В частности, сумма этого налога от добычи газа выросла с 44,3 млрд в январе до 120,5 млрд руб. в феврале. Это объясняется началом поступления дополнительного НДПИ от «Газпрома» в соответствии с ранее принятым законом: в 2023–2025 годах госкорпорация будет платить ежемесячно на 50 млрд руб. больше (так называемая нашлепка к НДПИ). Кроме того, с 1 января скорректирована база расчета этого налога. Сумма же сборов от экспортной пошлины на нефть, газ и нефтепродукты в феврале по сравнению с январем заметно сократилась — с 105,9 млрд до 55,8 млрд руб.

Вадим Вислогузов