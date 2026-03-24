Правительство России продлило отсрочку по уплате налогов для угольной отрасли

Угольным предприятиям продлили отсрочку на уплату налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов до 30 апреля 2026 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами.

До 30 апреля с угольных компаний не будут взыскивать налоговые и страховые задолженности, если против них возбудят процедура банкротства. Погасить долг можно будет равными частями ежемесячно с мая до конца ноября 2026 года. По словам господина Мишустина, мера позволит направить оборотные средства угольных организаций на их деятельность.

Весной 2025 года правительство России утвердило общие меры поддержки угольной отрасли до 28 февраля 2026 года. Среди них — отсрочка по НДПИ и страховым взносам, адресные субсидии на логистику, а также скидки к тарифу на экспорт угля для сибирских компаний. Минэнерго призвало правительство продлить меры поддержки до 2027 года. По словам замминистра энергетики Дмитрия Исламова, за время действия мер поддержки отсрочку по НДПИ получили 138 российских компаний. Он отметил, что сумма отсрочки по налогам и страховым взносам составляет 66 млрд руб.