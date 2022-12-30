Деньгоносный пласт

По данным “Ъ”, демпфирующие выплаты в адрес нефтекомпаний по итогам 2022 года составят около 2,2 трлн руб. При этом в декабре из-за отрицательного демпфера по бензину нефтяники получат минимальные в этом году выплаты в размере около 60 млрд руб. Бензиновый демпфер в декабре впервые с 2020 года опустился в отрицательную зону, и нефтекомпании заплатят по нему в бюджет около 10 млрд руб. В Минфине заверяют, что пока не рассматривают новые корректировки демпфера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Нефтекомпании по итогам декабря получат наименьшие выплаты по демпферу в этом году за счет отрицательного значения по бензину. Так, по оценкам источников “Ъ”, бензиновый демпфер в декабре опустится до минус 3,7 тыс. руб. за тонну, демпфер по дизельному топливу составит около 15,5 тыс. руб. за тонну. Таким образом, нефтекомпании могут заплатить в бюджет по бензиновому демпферу порядка 10 млрд руб., но около 70 млрд руб. получат в виде выплат по дизтопливу, в результате суммарный демпфер за декабрь составит примерно 60 млрд руб. О том, что по итогам декабря бензиновый демпфер войдет в отрицательную зону, “Ъ” сообщал в начале месяца (см. номер от 7 декабря).

Демпферный механизм призван стимулировать НПЗ поставлять топливо на внутренний рынок, за это они получают компенсацию как часть разницы между экспортной ценой и индикативной ценой внутреннего рынка. Если эта разница отрицательная, то есть внутренние цены оказываются выше экспортных, уже нефтяникам приходится платить бюджету. Несмотря на рост цен на нефтепродукты в Европе в этом году, оптовая стоимость топлива на внутреннем рынке РФ находилась на рекордно низких значениях из-за проблем с экспортом, вызванных санкциями.

В этом году нефтекомпании получат максимальные в истории выплаты по демпферу, который был введен в 2019 году. По оценкам Минфина, за 11 месяцев года бюджет выплатил нефтекомпаниям около 2,077 трлн руб. За весь 2022 год возмещения составят около 2,15 трлн руб. против 670 млрд руб. по итогам прошлого года. При этом более 20% от всех выплат по демпферу за год нефтяники получили за март на фоне девальвации рубля и высоких цен на нефть.

Последний раз бензиновый демпфер был в отрицательной зоне ровно два года назад — в декабре 2020 года, напоминает Мария Арье из «Петромаркета». Подобная динамика демпфера обусловлена одновременным снижением стоимости продукта в Северо-Западной Европе и ростом дисконта в цене Urals относительно Brent (он учитывается в формуле демпфера с сентября), поясняет госпожа Арье: среднемесячная стоимость бензина на европейском рынке в декабре была почти на $140 за тонну ниже средней ноябрьской цены, а средний дисконт Urals к Brent в текущем месяце превышает ноябрьский показатель более чем на $40 за тонну. В результате, по ее словам, в декабре в сравнении с ноябрем ожидается резкое снижение индикативной экспортной цены на бензин (ключевой переменной величины в формуле демпфера), причем снижение ниже уровня базовой цены внутреннего рынка, в результате демпфер перейдет в отрицательную зону.

В Минфине отказались комментировать итоговые значения демпфера. «Летом была произведена корректировка механизма демпфера на бензин, предполагающая учет скидки, формируемой при поставках российских нефтепродуктов, на период с сентября по декабрь 2022 года включительно. Мера показала свою эффективность, в ноябре был подписан №443-ФЗ, предусматривающий сохранение скорректированного механизма демпфера на период 2023–2025 годов»,— заявили “Ъ” в министерстве. Там добавили, что пока не планируют дополнительно корректировать демпфер.

Дмитрий Козлов