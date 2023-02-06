Хорошего НДПИ понемногу

Нефтегазовые доходы федерального бюджета в январе составили 425,5 млрд руб., следует из опубликованных в пятницу статданных Минфина. Это стало минимумом почти за два с половиной года, с августа 2020-го (тогда было собрано 404,9 млрд руб.). Январские доходы бюджета от добычи и продажи нефти и газа относительно декабрьских поступлений (931,5 млрд руб.) упали сразу на 54%, а в сравнении с показателем января 2021 года — на 47%. До запланированного на январь базового уровня нефтегазовых доходов (585,1 млрд руб.) бюджету не хватило 159,6 млрд руб.

Основная причина столь существенного падения поступлений в двух этих случаях разная. Относительно декабря январский обвал стал следствием прекращения поступлений дополнительного НДПИ от «Газпрома». Напомним, ранее власти обязали корпорацию заплатить в бюджет в октябре—декабре 2022 года тремя равными траншами «разовый» НДПИ на общую сумму 1,244 трлн руб. (см. “Ъ” от 14 ноября 2022 года). Эти деньги «Газпром» отдал бюджету вместо выплаты дивидендов акционерам за 2021 год. В итоге, когда дополнительные платежи закончились, сумма газового НДПИ упала с декабрьских 466,8 млрд руб. до всего 44,3 млрд руб. в январе.

Относительно же уровня января 2021 года падение объясняется заметным сокращением цен на российскую нефть. По данным Минфина, в среднем баррель Urals в первый месяц 2023 года стоил $49,48 против $85,64 годом ранее — то есть в 1,7 раза меньше. В январе сборы нефтяного НДПИ ощутимо сократились и составили 364,1 млрд руб. против 474,8 млрд руб. в декабре.

Январское падение нефтегазовых поступлений привело к тому, что в феврале Минфин в соответствии с обновленным бюджетным правилом увеличит продажи юаней из Фонда национального благосостояния почти в три раза. В пятницу ведомство сообщило, что направит на продажу иностранной валюты 160,2 млрд руб.— по 8,9 млрд руб. в день. Такие интервенции, проводимые на валютном рынке с помощью Центрального банка, будут осуществляться с 7 февраля по 6 марта. В предыдущий период, с 13 января по 6 февраля, Минфин направил на продажу юани на 54,5 млрд руб., по 3,2 млрд руб. ежедневно. Тогда, напомним, операции на валютном рынке по бюджетному правилу были возобновлены после десятимесячной паузы, объявленной после начала военной операции РФ на Украине.

Вадим Вислогузов