Бизнес подсчитывает будущие налоги

Увеличение с 2025 года НДПИ для добычи железной руды и производства удобрений грозит некоторым компаниям ростом себестоимости, снижением рентабельности, а также может ускорить инфляцию, считают аналитики. Минфин давно указывал на недостаточную долю изъятия рентных налогов в этих отраслях. Частично негативный эффект должен быть компенсирован отменой курсовых экспортных пошлин. Однако для некоторых игроков и направлений последствия могут оказаться чувствительными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Планируемое повышение налоговой нагрузки для металлургов и производителей удобрений может привести к росту себестоимости и снижению рентабельности отдельных проектов, считают источники “Ъ” в отраслях и аналитики. Но, по их словам, негативные эффекты частично будут компенсироваться отменой курсовой экспортной пошлины.

Рост налогов заложен в проект реформы Минфина, параметры которой были объявлены 28 мая. Правительство рассмотрит их 30 мая. Для добычи железной руды НДПИ планируется увеличить в 1,15 раза, для производства калийных удобрений — в 2,3 раза, для фосфорных удобрений — в 2 раза. Для производителей азотных удобрений предлагается ввести акциз на приобретение газа для выпуска аммиака в размере 1,2 тыс. руб. за 1 тыс. кубометров. Корректировка, уточняли в Минфине, не затронет компании с соотношением капитальных вложений к выручке более 20%. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2025 года.

Как пояснили в Минфине, там выявили отрасли, где операционная рентабельность существенно превышает средние значения, а уровень рентной налоговой нагрузки ниже «минимально приемлемых» 5–6% от выручки.

«Это явные признаки того, что в отрасли имеется экономическая рента, которую нужно разделить с государством»,— считают в Минфине. В министерстве считают, что изменения обоснованы с учетом отмены курсовых экспортных пошлин с 1 января 2025 года, так что после корректировки налогов рентабельность в отраслях останется выше 25%.

Участники рынка официально изменение налогообложения не комментируют. Источник “Ъ” в химической отрасли полагает, что для сектора удобрений повышение НДПИ станет «болезненным, но не критичным». Так, по его оценке, для тонны аммиака налог составит около $13–14 на тонну, что менее 3% от цены.

Однако, подчеркивает собеседник “Ъ”, окупаемость химических проектов достаточно долгая и нагрузка может вырасти на компанию, только реализовавшую новый проект. Как сообщало «ФосАгро» в отчетности, в первом квартале цены на основные виды фосфорных удобрений оставались выше $500 за тонну (FOB, Балтика), средняя стоимость карбамида на этом базисе была $293 за тонну.

По оценкам эксперта «Яков и партнеры» Андрея Строгонова, при сохранении продаж удобрений на текущих уровнях повышение НДПИ может снизить рентабельность по EBITDA компаний примерно на 5–6 процентных пунктов.

Однако отмена «курсовых» экспортных пошлин, которая для производителей удобрений при курсе выше 80 руб./$ установлена в 10%, компенсирует снижение, добавляет он.

Собеседник “Ъ” в металлургической отрасли говорит, что ставка НДПИ на железную руду увеличивается с 4,8% до 5,5%. По его словам, изменения с бизнесом не обсуждались, а подход Минфина «отличается избирательностью». В масштабах общего увеличения налогов изъятия через НДПИ незначительны, но для компаний станут серьезным обременением, так как те работают в условиях санкций, а финансовые результаты зависят от мировой конъюнктуры, указывает источник “Ъ”.

Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов считает, что для лидеров металлургической отрасли увеличение НДПИ даст незначительный рост себестоимости, который частично компенсируется отменой экспортной пошлины.

Но для бедных месторождений изменения будут чувствительными и как минимум потребуют роста цены реализации, что приведет к повышению себестоимости производства стального проката, уточняет господин Худалов. Таким образом, полагает аналитик, есть риск, что ужесточение налоговой нагрузки даст «проинфляционный эффект».

Директор по развитию бизнеса и консалтинговой практики Metals & Mining Intelligence (MMI) Илья Коломеец считает, что повышение нагрузки не заставит горнорудные компании глобально менять планы, а вот отмена экспортных пошлин на руду и окатыши может положительно сказаться на экспортных поставках сырья. За последний год цены на железную руду выросли на 18%, до $120 за тонну на базисе CFR Китай, согласно MMI.

Предложенное увеличение налогов в отношении отдельных секторов не стало сюрпризом, считает налоговый эксперт Борис Луцет. Минфин, поясняет он, последовательно указывает на недостаточную долю изъятия рентных налогов в горно-металлургическом комплексе: «Вероятно, повышение НДПИ вместе с ростом ставки налога на прибыль согласуется с планируемой отменой "плавающих" экспортных пошлин, которой не менее последовательно добивается крупный бизнес».

Евгений Зайнуллин, Ольга Мордюшенко, Дмитрий Козлов, Анатолий Костырев