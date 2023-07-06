Бюджет тонкой очистки

“Ъ” ознакомился с подготовленными Минфином поправками о корректировке параметров налогов в нефтяной отрасли. Проект предполагает двукратное сокращение демпферных субсидий на три года — до конца 2026 года, а не на год, как исходно планировалось. Кроме того, месторождения сверхвязкой нефти, лишившиеся льгот с 2021 года, смогут перейти в режим НДД, чего два года добивались «Татнефть» и ЛУКОЙЛ. Правительство также сдвинет сроки налоговых льгот для выработанных месторождений и сократит дисконт Urals к Brent для расчета налогов с сентября до $20 за баррель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минфин решил вернуть нефтяным компаниям часть отобранных в 2021 году налоговых льгот

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Минфин решил вернуть нефтяным компаниям часть отобранных в 2021 году налоговых льгот

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, правительство намерено внести поправки о корректировке параметров налогообложения нефтяной отрасли ко второму чтению в проект об основных направлениях налоговой политики (ОННП), который был принят в первом чтении 20 июня. Проект находится в финальной стадии согласования (см. “Ъ” от 29 июня). В Минфине не ответили на запрос “Ъ”.

Соответствующие поправки правительство должно было внести в Госдуму к 4 июля, однако оно так и не успело полностью их одобрить. Минфину важно, чтобы закон был подписан президентом в июле, иначе его положения не смогут заработать с сентября. Минфин надеялся, что проект будет внесен в Госдуму в июне, но затем срок был перенесен. Вероятнее всего, комиссия по законопроектной деятельности правительства 10 июля согласует поправки в проект об ОННИП, а затем они будут в оперативном порядке приняты Госдумой.

Согласно нефтяной части этого законопроекта, нефтекомпании будут получать сокращенные вдвое демпферные выплаты по бензину и дизтопливу с сентября и до конца 2026 года. Исходно мера была рассчитана лишь на год. По расчетам Reuters, выплаты по демпферу за июнь составят около 120 млрд руб. Таким образом, при сохранении такого уровня выплат в сентябре бюджет может сэкономить около 60 млрд руб. в месяц.

Нефтекомпании получают бюджетные выплаты по демпферу за поставки топлива на внутренний рынок, чтобы в условиях высокой экспортной альтернативы они смогли сдерживать цены внутри РФ. Проект предполагает индексацию индикативных цен на бензин и дизтопливо в формуле демпфера на 3% в 2026 году, а также увеличение акцизов на бензин и дизтопливо на 4% ежегодно вплоть до 2026 года.

Как и предполагалось, правительство перенесло со следующего года на 2027 год налоговый вычет в 20% от ставки НДПИ для выработанных месторождений, которые входят в периметр третьей группы налога на дополнительный доход. Такая отсрочка позволит бюджету сэкономить порядка 100 млрд руб. в год. Тем не менее вместо обещанных льгот для выработанных месторождений предусмотрен переход месторождений сверхвязкой нефти в третью группу НДД.

Напомним, с 2021 года были отменены льготы на добычу сверхвязкой нефти. Больше других компаний пострадали ЛУКОЙЛ и «Татнефть». Если «Татнефти» тогда удалось получить трехлетний налоговый вычет по НДПИ для своего крупнейшего Ромашкинского месторождения, то ЛУКОЙЛ не получил никаких компенсаций. С того момента ЛУКОЙЛ просил президента РФ Владимира Путина и правительство предоставить налоговые льготы для месторождений сверхвязкой нефти, прежде всего Ярегского в Коми, но до сих пор это не приносило успеха. В 2021 году тогдашний глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявлял, что в результате отмены льгот налоговая нагрузка на вязкую и сверхвязкую нефть увеличилась в 25 раз (см. “Ъ” от 11 марта 2021 года).

Теперь участки, на которых не менее 70% добычи приходится на нефть с вязкостью не менее 10 тыс. миллипаскаль-секунд, смогут войти в третью группу НДД. В результате такие месторождения смогут платить налог с финансового результата, то есть с выручки от продажи нефти за минусом расходов. При этом для сверхвязкой нефти максимальный размер вычитаемых расходов при расчете НДД был увеличен на 1 тыс. руб. на тонну (сейчас для остальных месторождений составляет 7,14 тыс. руб.), что позволит снизить налоговую нагрузку.

В 2021 году было добыто около 6 млн тонн нефти с вязкостью более 10 тыс. миллипаскаль-секунд в пластовых условиях, отметил Сергей Ежов из «Выгон консалтинг». Повышение предельных расходов по НДД на 1 тыс. руб. на тонну дает нефтяникам дополнительно 400 руб. на тонну экономии на налогах, подсчитал эксперт. А в целом перевод на НДД увеличит денежный поток при добыче сверхвязкой нефти на 3,3 тыс. руб. на тонну.

По его мнению, если бы льготы не были предоставлены, нефтяные компании продолжили бы снижать добычу такой нефти, поэтому некорректно считать это потерями бюджета.

Кроме того, Минфин предусмотрел продление до конца 2026 года повышенного НДПИ на нефть (за счет коэффициента Кнв в размере 1,3, который был первоначально введен только на 2023–2025 годы). В прошлом году Минфин оценивал рост доходов от введения этого коэффициента в более чем 200 млрд руб. в год.

Согласно новым поправкам, власти усовершенствуют методику определения цены на нефть, применяемую для расчета налогов. Так, с апреля котировка Brent (определяется ценовым агентством Argus) за минусом фиксированного дисконта является одним из способов расчета налога на добычу нефти и экспортной пошлины на нее. Она применяется, если котировка Urals (также рассчитывается по методике Argus) оказывается ниже котировки Brent с учетом дисконта. При этом, по данным Минфина, в июле дисконт Urals к Brent составил уже $19,4 за баррель против $22,2 за баррель в мае. А с сентября НДПИ, НДД и экспортная пошлина, согласно проекту поправок, будут рассчитываться, исходя из максимального дисконта Urals к Brent в $20 за баррель.

Также с 2024 года для расчета налогов будет введен новый ценовой индикатор от биржи СПбМТСБ на основе средних экспортных цен на нефть при поставках в порты Северо-Запада и Юга РФ: он будет измеряться в баррелях и увеличиваться на $4. Соответственно, с этого момента цена для расчета налогов будет определяться исходя из того, что больше — цена СПбМТСБ, Brent за вычетом дисконта или собственно котировка Urals.

Дмитрий Козлов