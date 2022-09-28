Газообразно обстоятельствам

Бюджет получит с «Газпрома» еще 2 трлн руб. дополнительных доходов в 2023–2025 годах за счет поднятия НДПИ на газ. Речь идет об изъятии 50 млрд руб. ежемесячно, а также о корректировке самой формулы НДПИ. По мнению аналитиков, такие изъятия пока выглядят приемлемыми для «Газпрома», однако в перспективе компании будет сложнее поддерживать прежний уровень прибыльности из-за снижения экспортной выручки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Правительство решило дополнительно увеличить НДПИ для «Газпрома» на 2023–2025 годы на 600 млрд руб. в год. Это следует из поправок к Налоговому кодексу, внесенных в Госдуму 28 сентября. Поправки также предусматривают увеличение НДПИ для всех производителей газа за счет перенаправления в бюджет доходов от индексации внутренних тарифов на газ (см. “Ъ” от 20 сентября). Совокупно дополнительные доходы бюджета РФ от корректировки с 1 июля 2023 года механизма расчета НДПИ и ежемесячного дополнительного сбора НДПИ могут в 2023 году составить 628,3 млрд руб., в 2024 году — 699,9 млрд руб., в 2025 году — 749,6 млрд руб., следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту.

В более ранней версии Минфин предлагал более щадящие изменения, предполагая, что дополнительные доходы от корректировки НДПИ принесут бюджету 28,28 млрд руб. в 2023 году, 99,945 млрд руб. в 2024 году и 149,6 млрд руб. в 2025 году. Такое повышение было эквивалентно дополнительной индексации тарифов на газ на 3 п. п. ежегодно в 2023–2024 годах.

Напомним, Минфин заложил в бюджет РФ на 2023–2025 годы дополнительные доходы от повышения налогов в нефтегазовой отрасли, включая повышение НДПИ и экспортных пошлин на газ и нефть, а также введения экспортной пошлины на удобрения и уголь в случае сохранения высоких цен на эту продукцию.

Глава Минфина Антон Силуанов, комментируя дополнительные изъятия у бизнеса в 2023–2025 годах, заявил, что речь идет только о сверхдоходах компаний и не касается «базовой налоговой нагрузки». «Мы делали счет исходя из того, что мы будем изымать только часть сверхдоходов, сверх уровня отсечки. Это касалось и газа — мы говорили про экспортные пошлины, сейчас мы перешли на НДПИ»,— сказал он. По словам министра, все налоговые предложения обсудили с участниками рынка: «Конечно, они не в восторге, но все с пониманием относятся».

Российские власти уже вводили разовую «нашлепку» на НДПИ «Газпрома» в сентябре—ноябре 2022 года, предполагая разово забрать у компании 1,25 трлн руб.

После этого «Газпрому» пришлось отказаться от выплаты годовых дивидендов за 2021 год, которые должны были составить 1,24 трлн руб., или 50% от скорректированной чистой прибыли компании по МСФО. Позже компания заявила, что рассчитывает на выплату промежуточных дивидендов за 2022 год, база под ее выплату составляет 2,4 трлн руб. Внеочередное собрание акционеров, которое должно утвердить выплату, назначено на 30 сентября.

Антон Силуанов, министр финансов РФ, 28 сентября: «Смогут ли компании платить (повышенные налоги)? Я думаю, смогут. Будут ли такие цены, если будет потолок цен (на нефть и газ)? Не знаю, наши коллеги говорят, что мы не будем продавать по ценам, которые не интересны нашим компаниям».

Акции «Газпрома» на сообщение о повышении НДПИ отреагировали сдержанно, упав по итогам сессии в среду на 2,14%, до 212,8 руб. за бумагу.

За первое полугодие «Газпром» продемонстрировал рекордные результаты, заработав 2,5 трлн руб. чистой прибыли, напоминает заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. На этом фоне, по его мнению, изъятие чуть более 600 млрд руб. в год выглядит вполне приемлемым. Однако повторить результаты 2022 года в ближайшие несколько лет «Газпрому» будет непросто. «Экспортная выручка компании окажется под давлением из-за снижения экспорта в ЕС, и недавняя авария на "Северных потоках" не позволит быстро нарастить поставки даже в случае нормализации отношений с Европой»,— полагает он. При этом в контрактах с другими импортерами российского газа — Китаем, Турцией — используется нефтяная привязка, а не индексация по спотовым ценам, что негативно повлияет на среднюю цену экспорта. Так, по его прогнозу, в 2023 году экспортная выручка «Газпрома» может снизиться на 19% год к году, а консолидированная чистая прибыль составит около 3,5 трлн руб.

Татьяна Дятел