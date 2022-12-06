«Газпром» добыл налог на добычу

Крупное поступление налога на добычу газа от «Газпрома» в ноябре уберегло нефтегазовые доходы бюджета от значительного сокращения. Вчера Минфин сообщил, что за минувший месяц их поступило на 866 млрд руб. Это лишь на 2,1% ниже показателя ноября 2021 года (885 млрд руб.). При этом российская нефть в ноябре 2022-го стоила на 16,6% дешевле, чем годом ранее,— $66,47 против $79,68 за баррель.

Причина сохранения ноябрьских доходов почти на прошлогоднем уровне — разовое (точнее, трехразовое) изъятие денег у «Газпрома». Речь идет о 1,244 трлн руб., которые, согласно принятому властями решению, газовому концерну придется отдать бюджету после отказа от выплаты дивидендов акционерам за 2021 год. Первая треть этой суммы в виде дополнительного НДПИ (416 млрд руб.) поступила в октябре, обеспечив бюджету профицит по итогам десяти месяцев (без этих денег был бы дефицит примерно в 350 млрд руб., см. “Ъ” за 14 ноября). Вторая, такая же по размеру, часть платежа по НДПИ пополнила госказну в ноябре, третья ожидается в декабре. В целом от НДПИ на газ в минувшем месяце поступило 463 млрд руб.— почти столько же, как за все первые девять месяцев года (для сравнения — среднемесячная сумма налога в этот период была равна 54 млрд руб.).

Отметим, что по итогам всех 11 месяцев года высокие цены на газ и нефть даже при сокращении объемов поставок принесли в бюджет на 30% больше нефтегазовых доходов, чем годом ранее. Их общая сумма за январь—ноябрь 2022 года равна 10,655 трлн руб., по итогам 11 месяцев 2021-го она составляла 8,177 трлн руб.

Любопытно, что в ноябре общая сумма НДПИ (с добычи нефти, газа и газового конденсата, 1,02 трлн руб.) была выше, чем итоговый объем всех нефтегазовых доходов, частью которых является этот налог (866 млрд руб.). Это произошло из-за возмещения части акциза нефтяникам, в ноябре сумма этого «вычета» составила 215 млрд руб. Уплачиваемый нефтяниками налог на дополнительный доход (НДД) принес бюджету лишь 8 млрд руб. (из-за особенностей сроков его уплаты). Сумма экспортных пошлин в ноябре также была сильно ниже обычной — всего 53 млрд руб. От вывоза нефти получено 42 млрд руб., нефтепродуктов — 20 млрд руб., газа — минус 8 млрд руб. (последняя цифра, видимо, объясняется корректировкой прежней переплаты «Газпрома»).

Вадим Вислогузов