Зрелость — не радость

Как стало известно “Ъ”, Минфин на фоне необходимости пополнения бюджета хочет лишить выработанные месторождения, на которые приходится более четверти добычи нефти в РФ, налоговых льгот. Речь идет о вычете из НДПИ в размере 20%, который должен был заработать в 2024 году. По словам источников “Ъ”, Минфин предлагает перенести на три года срок вступления вычета в силу. По оценкам экспертов, перенос может принести бюджету примерно 460 млрд руб. в течение трех лет. Однако такая мера может существенно повлиять на планы нефтекомпаний по инвестициям в выработанные активы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Планы нефтяников снова столкнулись с дефицитом бюджета, и они могут лишиться обещанных с 2024 года льгот

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Планы нефтяников снова столкнулись с дефицитом бюджета, и они могут лишиться обещанных с 2024 года льгот

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Минфин предложил на три года перенести введение налоговых льгот для выработанных месторождений, перешедших с 2021 года на налог на дополнительный доход (НДД), рассказали три источника “Ъ”. Такие льготы должны были заработать с 2024 года в виде вычета в 20% от ставки НДПИ для участков с выработанностью запасов более 80%, которые входят в периметр третьей группы НДД. В Минфине отказались от комментариев.

Выработанные месторождения, на которые приходится более четверти добычи нефти в РФ, вынуждены были перейти на НДД после налоговой реформы 2020 года. Тогда Минфин лишил такие месторождения крупных льгот по НДПИ, однако предоставил возможность перейти на НДД. При этом нефтекомпаниям были обещаны и закреплены в Налоговом кодексе дополнительные льготы с 2024 года — в виде вычета из НДПИ в размере 20%. Тогда эксперты «Выгон Консалтинг» оценивали потери операционного денежного потока месторождений в 89–113 млрд руб. в 2021–2023 годах.

НДД — это новый налог для нефтяной отрасли (введен с 2019 года в пилотном режиме), который был изначально придуман на замену НДПИ для стимулирования добычи на новых и зрелых месторождениях с высокими затратами.

Идея заключается в том, чтобы, в отличие от НДПИ, взимать налог не с объема добычи нефти, а с финансового результата — выручки за вычетом расходов (по ставке 50%). Хотя изначально НДД задумывался как единый налог, в реальности его формула существенно отличается для разных групп месторождений, сейчас таких групп пять.

Перенос вычета в 20% увеличит поступления от НДПИ на 1,15 трлн руб. за три года, но эти доходы будут на 60% компенсированы сокращением поступлений по НДД и налогу на прибыль (поскольку финансовый результат месторождений ухудшится из-за роста прямого налога на добычу), подсчитал главный экономист «Выгон Консалтинг» Сергей Ежов.

Таким образом, по его оценке, суммарный бюджетный эффект составит ориентировочно 460 млрд руб. за три года. Объем добычи выработанных месторождений составляет около 140 млн тонн в год, и, по словам эксперта, в результате операционный денежный поток на таких активах снизится на 1,1 тыс. руб. на тонну добытой нефти.

Собеседники “Ъ” считают, что предложения Минфина о переносе льготы с высокой вероятностью будут приняты. Перенос льготы может оказаться одним из ключевых факторов при принятии решения о дальнейших инвестициях в месторождения, финансовая модель которых работала в условиях применения льготы с 2024 года, считает Олеся Никифорова из Kept.

Минфин сейчас активно ищет способы пополнения бюджета в условиях, когда он не может собрать запланированные нефтегазовые доходы из-за более низкой, чем ожидалось, цены Urals. За пять месяцев 2023 года нефтегазовые доходы сократились на 50% относительно прошлого года, а дефицит бюджета составляет 3 трлн руб.

Правительство обсуждает несколько идей, как увеличить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль. В их числе, помимо переноса льготы для выработанных месторождений, также корректировка демпфера с 1 сентября (даст 30 млрд руб. в месяц) и установление новых параметров максимального дисконта Urals к Brent для целей налогообложения. Замглавы министерства Алексей Сазанов выражал уверенность, что в июне правительство сможет внести в Госдуму соответствующий законопроект.

Основные разногласия между Минфином и нефтяными компаниями, по данным “Ъ”, касаются корректировки дисконта Urals. С апреля по инициативе Минфина дисконт был зафиксирован на уровне в $34 за баррель с постепенным уменьшением, и с июля максимальный дисконт составит $25. Если цена Brent за вычетом дисконта оказывается выше фактической цены Urals, то нефтекомпании должны платить налоги исходя из первой. Минфин хочет с сентября сократить максимальный дисконт до $20 за баррель.

В мае реальный дисконт составлял $22 за баррель, и, по словам одного из источников “Ъ” в нефтекомпаниях, им будет крайне сложно сократить дисконт еще больше. Правительство, по данным “Ъ”, продолжает обсуждать этот вопрос.

Дмитрий Козлов