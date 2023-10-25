Уравнение газа

Как выяснил “Ъ”, «Роснефть» недовольна решением о росте налогов на добычу газа с 2024 года, считая несправедливым, что размер НДПИ увеличивается для независимых производителей газа больше, чем для «Газпрома». Законопроект уже принят Госдумой в первом чтении. Компания предложила свои правки ко второму чтению: уравнять повышение НДПИ для независимых производителей и «Газпрома», не повышать НДПИ для газа, который идет на нужды энергетики и ЖКХ, а для закрытия дефицита бюджета присмотреться к «сверхдоходам» банковского сектора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Роснефти» Игорь Сечин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава «Роснефти» Игорь Сечин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину внести правки ко второму чтению законопроекта об увеличении НДПИ для производителей природного газа. По словам источников “Ъ”, такое обращение господин Сечин направил 20 октября. В первом чтении законопроект был принят 17 октября.

Согласно законопроекту, в Налоговом кодексе корректируется повышающий коэффициент к НДПИ на газ (Ккг) с 1 января 2024 года. Для «Газпрома» корректировка будет меньше, чем для независимых производителей. Повышение НДПИ — часть маневра по изъятию допдоходов производителей газа в бюджет, которые у них возникнут из-за опережающей индексации оптовых цен на газ для промышленности. Предполагается, что уже с 1 декабря будет произведена внеплановая индексация цен на газ для промышленных потребителей, кроме электроэнергетики и ЖКХ — на 10%. С 1 июля 2024 года оптовые цены для всех категорий потребителей проиндексируют на 11,2%, в 2025 году — на 8,2%. Бюджет в результате роста НДПИ, по оценке Минфина, получит до 116,8 млрд руб. в 2024 году, 127,3 млрд руб. в 2025-м и 134,7 млрд руб. в 2026-м.

Законопроект, как подчеркивает Игорь Сечин, предусматривает диспаритетное повышение ставок НДПИ на газ для «Газпрома» и независимых производителей.

По его оценкам, изменение НДПИ на газ для «Газпрома» составит 143–169 руб. за 1 тыс. кубометров в 2024–2026 годах, а для прочих производителей — 421–558 руб.

Как напоминает Игорь Сечин, для нормализации ситуации на топливном рынке правительство восстановило демпфер с 1 октября 2023 года. При этом, по итогам доклада премьера Михаила Мишустина президенту Владимиру Путину от 3 октября, было решено не повышать налоговую нагрузку на нефтекомпании, а восстановление демпфера не должно осуществляться за счет внутриотраслевых источников. Но, как отмечает глава «Роснефти», в случае принятия законопроекта об увеличении НДПИ на газ источником демпферных выплат фактически станут в том числе нефтекомпании — производители газа, прежде всего «Роснефть», «обеспечивающая более 30% всех нефтегазовых доходов бюджета и поставляющая весь добываемый природный газ на внутренний рынок». Он подчеркивает, что индексация тарифа на газ распространяется не на всех потребителей, тогда как НДПИ растет для всего добываемого «Роснефтью» газа, и из-за этого объем дополнительных налогов вдвое превышает рост дохода от индексации. «Роснефть» поставляет более половины своего газа на электростанции.

Игорь Сечин предлагает повысить НДПИ для всех производителей газа одинаково — на уровне «Газпрома».

В случае если не будет предусмотрено повышение цен на газ для электроэнергетики и ЖКХ, он предлагает не повышать НДПИ на тот газ, который поставляется таким потребителям. В качестве дополнительных источников бюджетных поступлений «Роснефть» предлагает повысить налоговую нагрузку на компании, получающие повышенные доходы от поставок газа на премиальные экспортные рынки — по сути, это «Газпром» и НОВАТЭК. Также Игорь Сечин видит возможности роста налогов для «сверхдоходных секторов экономики, прежде всего банковского сектора».

В «Роснефти», «Газпроме», НОВАТЭКе, Минфине и Госдуме на запрос “Ъ” не ответили.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов отмечает, что, несмотря на рост НДПИ на газ в 2024 году, размер налога на добычу у независимых производителей газа все равно существенно ниже, чем у «Газпрома», в том числе из-за высокой доли попутного нефтяного газа у нефтяных компаний (для него действует нулевая ставка налога). Он также полагает, что Минфин в любом случае будет искать способы изъятия «сверхдоходов» в различных секторах для выполнения рекордного плана по сборам в 2024 году.

Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов