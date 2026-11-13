Минфин предложил расширить вычет по НДПИ для инфраструктуры на «Восток Ойл»

Минфин предложил разрешить «Роснефти» с 2027 года уменьшить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с ямальских месторождений за счет затрат на инфраструктуру проекта «Восток Ойл» на Таймыре. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Сейчас компания использует для этого вычет по месторождениям Ванкорского кластера. На Ямале его предлагается применять с 1 января 2027 года до 31 декабря 2031 года.