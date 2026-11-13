Минфин предложил расширить вычет по НДПИ для инфраструктуры на «Восток Ойл»
Минфин предложил разрешить «Роснефти» с 2027 года уменьшить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с ямальских месторождений за счет затрат на инфраструктуру проекта «Восток Ойл» на Таймыре. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Сейчас компания использует для этого вычет по месторождениям Ванкорского кластера. На Ямале его предлагается применять с 1 января 2027 года до 31 декабря 2031 года.
Для нового вычета предусмотрены годовые лимиты: в 2027 году — 64,8 млрд руб., в 2028-м — 76,5 млрд руб., в 2029–2031 годах — по 77,6 млрд руб. Предложения Минфина подготовлены ко второму чтению законопроекта № 617–9 из бюджетного пакета. Комитет Госдумы по бюджету и налогам планирует рассмотреть поправки 15 ноября.
Поправки охватывают участки в трех районах ЯНАО. Для Тазовского района установлен порог начальных извлекаемых запасов нефти — не менее 450 млн т. В Пуровском районе под вычет подпадут участки южнее 65 градусов северной широты, в Надымском — расположенные одновременно восточнее 70 градусов восточной долготы и южнее 67 градусов северной широты.
Получатели вычета должны входить в одну группу с организацией, которая в 2026 году использовала инфраструктурный вычет и платила налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. Требуемая доля участия — не менее 50%. Еще одно условие касается лицензий на ямальские участки: они должны быть выданы до 1 января 2026 года.