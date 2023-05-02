Бюджет устал делиться с НПЗ

Планы Минфина вдвое сократить выплаты по демпферу с июля могут привести к подорожанию топлива, опасаются участники рынка. Изменения, по оценкам Минфина, позволят бюджету сэкономить 30 млрд руб. в месяц. В результате маржа НПЗ может сократиться вдвое, что, по мнению собеседников “Ъ”, заставит нефтяные компании повысить оптовые цены. Но, поскольку, по оценкам экспертов, правительство будет сдерживать рост розничных цен на уровне инфляции, под угрозой окажется уже маржа АЗС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Анонсированное Минфином сокращение вдвое выплат нефтяным компаниям в рамках механизма топливного демпфера приведет к увеличению оптовых цен на топливо из-за сокращения маржи нефтепереработки, считают участники рынка. Глава Минфина Антон Силуанов 28 апреля заявил о намерении снизить демпфер вдвое с 1 июля, изменения пока будут действовать год.

«Сокращение субсидий нефтепереработке будет стимулировать нефтяников наращивать экспорт нефти и нефтепродуктов, что приведет к росту цен на топливо на внутреннем рынке»,— считает один из собеседников “Ъ”. Другой источник “Ъ” полагает, что урезание выплат по демпферу несет определенные риски для внутреннего рынка нефтепродуктов, особенно с учетом того, что себестоимость сырья для заводов выросла в последнее время. По его мнению, в обозримой перспективе могут возникнуть предпосылки для ручного вмешательства в работу рынка.

Демпфер исходно был придуман после топливного кризиса 2018 года для того, чтобы нефтяные компании не повышали оптовые цены на топливо внутри страны, когда цены на нефть растут. Сейчас нефтяники за поставки топлива на внутренний рынок получают выплаты, которые вычисляются как часть разницы (68% для бензина и 65% для дизтоплива) между экспортной ценой и индикативной оптовой ценой в РФ (56,9 тыс. руб. за тонну бензина и 55,2 тыс. руб. для дизтоплива). Если разница между этими ценами отрицательная, то уже нефтяные компании доплачивают в бюджет.

В апреле Минфин уже урезал выплаты по демпферу (вводилась корректировка, ограничивающая дисконт Urals к Brent для расчета демпфера). В результате с начала месяца стоимость АИ-92 и АИ-95 на бирже СПбМТСБ увеличилась на 9%, до 50 тыс. руб. и 55,8 тыс. руб. за тонну соответственно. Цены на АИ-95 уже превысили досанкционные уровни (см. “Ъ” от 26 апреля).

Теперь Минфин собирается внести в формулу демпфера по бензину и дизтопливу новый коэффициент 0,5. «Маржа переработчиков сегодня 8 тыс. руб. на тонну, раньше была меньше 2 тыс. за тонну. Если посмотреть, откуда она берется — за счет демпфера. Получается, маржу нефтепереработчикам из бюджета платим»,— объяснял министр финансов Антон Силуанов. Новый коэффициент уполовинит размер демпфера: он не является заменой существующих коэффициентов Каб_комп (0,68) и Кдт_комп (0,65), которые определяют долю, в которой бюджет компенсирует компаниям разницу между экспортной и индикативной ценой топлива.

По оценкам “Ъ”, в апреле демпфер по бензину ожидается на уровне 15 тыс. руб. за тонну, по дизтопливу — 14,5 тыс. руб. за тонну. Таким образом, бюджет выплатит нефтяникам за апрель свыше 100 млрд руб. При текущих параметрах нефтекомпании могли лишиться свыше 50 млрд руб. в месяц, однако господин Силуанов оценил эффект от сокращения демпфера в 30 млрд руб. в месяц. Вероятно, отмечают источники “Ъ”, сокращение демпфера будет частично нивелировано уменьшением НДПИ на нефть на 20 млрд руб. в месяц (за счет уменьшения коэффициента Кабдт в формуле НДПИ, который исторически был введен как раз для компенсации расходов бюджета на демпфер).

Идея Минфина в условиях апреля сократила бы маржу НПЗ вдвое. По мнению собеседников “Ъ”, чиновники исходят из предпосылки, что компании постепенно вернут себе большую часть потерянной маржи, повысив оптовые цены на топливо, лишь бы этот рост был не слишком резким. Неслучайно Антон Силуанов 28 апреля предупредил, что ФАС важно будет контролировать цены на нефтепродукты. Кроме того, рост оптовых цен не обязательно и не сразу транслируется в рост цен на заправках, так как последние более жестко контролируются регулятором, что может создать давление на маржу АЗС.

Борис Синицын из «Ренессанс капитала» отмечает, что открытым остается вопрос, с одной стороны, реакции оптовых цен на топливо на изменение механизма демпфера, а с другой — по каким именно ценам правительство будет проводить мониторинг с целью исключения роста. Есть риск, рассуждает он, что конечной целью властей будет не допустить в первую очередь роста розничных цен: «Следовательно, после изменения демпфера стоит ждать, грубо говоря, роста оптовых цен при неизменных розничных, что может привести к падению рентабельности АЗС».

Дмитрий Козлов