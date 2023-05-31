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Коммерсантъ FM
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Нефтедоработка растет

Сокращение бюджетных субсидий НПЗ откладывается до всестороннего обсуждения

Российские власти не могут принять окончательное решение по пересмотру бюджетных субсидий для нефтепереработки. Несмотря на стремление Минфина сократить платеж по демпферу вдвое с июля, правительство в мае не согласовало соответствующий законопроект и не внесло в Госдуму, что автоматически сдвигает срок его вступления в силу как минимум до 1 августа. По данным “Ъ”, возможна и более длительная отсрочка — до завершения сезона высокого спроса на топливо, поскольку власти обеспокоены ростом оптовых цен и их потенциальным повышением и на АЗС.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Правительство все еще не согласовало налоговые корректировки для нефтяной отрасли, которые должны были вступить в силу летом, рассказали несколько собеседников “Ъ”. В апреле глава Минфина Антон Силуанов на фоне увеличения бюджетного дефицита анонсировал сокращение вдвое демпферных выплат по бензину и дизтопливу с июля. По оценкам господина Силуанова, от этого бюджет будет ежемесячно экономить на демпфере 30 млрд руб. По предварительным оценкам источника “Ъ” в отрасли, суммарные выплаты за май по демпферу могут составить около 75 млрд руб.

Однако поправки к Налоговому кодексу так и не были внесены в Госдуму в мае, что автоматически сдвигает возможное начало их применения как минимум на август. По закону между принятием закона об изменении налогов и его вступлением в силу должен пройти минимум один налоговый период, который по демпферу составляет месяц.

Сейчас, по словам собеседников “Ъ”, вопрос находится на обсуждении, которое курирует вице-премьер Александр Новак.

В Минфине заявили “Ъ”: «Вопрос обсуждается в правительстве, окончательные решения не приняты». В секретариате Александра Новака отказались от комментариев.

По словам источников “Ъ”, неопределенность возникла из-за опасений правительства, что сокращение демпфера в период пикового летнего спроса на топливо приведет к слишком большому росту цен. С начала апреля стоимость АИ-95 и АИ-92 на бирже СПбМТСБ уже взлетела на 19–20%. При этом цены на АИ-95, несмотря на призывы Минэнерго и правительства наращивать отгрузки топлива на бирже, продолжают обновлять рекордные значения. 31 мая АИ-95 подорожал на 0,57%, до 61,1 тыс. руб. за тонну. Рост оптовых цен неминуемо должен привести к определенному повышению цен на АЗС, поскольку, хотя правительство и старается сдерживать их в пределах инфляции, заправки не могут долго работать в убыток. По оценкам «Петромаркета», чистая маржа розничной торговли АИ-95 и АИ-92 составляет уже менее 1 руб. за литр.

Один из собеседников “Ъ” утверждает, что вследствие сократившейся маржи переработки из-за снижения демпфера нефтяные компании могут перенаправить больше нефти на экспорт и, следовательно, снизится предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке. Россия уже сократила добычу нефти в этом году на 500 тыс. баррелей в сутки по договоренности с ключевыми участниками ОПЕК, и компании не могут просто увеличить добычу без согласований с правительством.

По мнению большинства собеседников “Ъ” в нефтяной отрасли, решение о корректировке демпфера может быть отложено до осени или даже пересмотрено в сторону меньшего снижения выплат.

Один из источников “Ъ”, близкий к нефтекомпании, сетует, что «неправильно, когда раз в три месяца меняются правила игры». По его мнению, справедливо было бы предоставить налоговые стимулы нефтяным компаниям взамен сокращения демпфера.

Сокращение демпфера может привести к росту цен на топливо

Минфин планировал вместе с демпфером изменить и другие параметры нефтяных налогов, в том числе размер максимального дисконта для расчета котировки Urals в формуле НДПИ и экспортной пошлины. С июля максимальный дисконт составит $25 за баррель, однако Минфин предлагал сократить его до $20 за баррель с сентября. Этот вопрос, по данным “Ъ”, также не решен и еще обсуждается.

Правительство стоит перед дилеммой — либо отказаться от корректировки демпфера, либо столкнуться с новой волной роста цен на топливо в опте, а затем и в рознице, считает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. Он отмечает, что перенос повышения оптовых цен в розничные уже начался: за 15–22 мая стоимость бензина на АЗС выросла на 0,2% по сравнению с неделей ранее (к началу году на 0,6%). Таким образом, по его мнению, существенное изменение условий расчета демпфера может стать важным проинфляционным фактором и отказ от такого решения — по крайней мере временный — вполне оправдан.

Дмитрий Козлов

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