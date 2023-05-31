Нефтедоработка растет

Российские власти не могут принять окончательное решение по пересмотру бюджетных субсидий для нефтепереработки. Несмотря на стремление Минфина сократить платеж по демпферу вдвое с июля, правительство в мае не согласовало соответствующий законопроект и не внесло в Госдуму, что автоматически сдвигает срок его вступления в силу как минимум до 1 августа. По данным “Ъ”, возможна и более длительная отсрочка — до завершения сезона высокого спроса на топливо, поскольку власти обеспокоены ростом оптовых цен и их потенциальным повышением и на АЗС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Правительство все еще не согласовало налоговые корректировки для нефтяной отрасли, которые должны были вступить в силу летом, рассказали несколько собеседников “Ъ”. В апреле глава Минфина Антон Силуанов на фоне увеличения бюджетного дефицита анонсировал сокращение вдвое демпферных выплат по бензину и дизтопливу с июля. По оценкам господина Силуанова, от этого бюджет будет ежемесячно экономить на демпфере 30 млрд руб. По предварительным оценкам источника “Ъ” в отрасли, суммарные выплаты за май по демпферу могут составить около 75 млрд руб.

Однако поправки к Налоговому кодексу так и не были внесены в Госдуму в мае, что автоматически сдвигает возможное начало их применения как минимум на август. По закону между принятием закона об изменении налогов и его вступлением в силу должен пройти минимум один налоговый период, который по демпферу составляет месяц.

Сейчас, по словам собеседников “Ъ”, вопрос находится на обсуждении, которое курирует вице-премьер Александр Новак.

В Минфине заявили “Ъ”: «Вопрос обсуждается в правительстве, окончательные решения не приняты». В секретариате Александра Новака отказались от комментариев.

По словам источников “Ъ”, неопределенность возникла из-за опасений правительства, что сокращение демпфера в период пикового летнего спроса на топливо приведет к слишком большому росту цен. С начала апреля стоимость АИ-95 и АИ-92 на бирже СПбМТСБ уже взлетела на 19–20%. При этом цены на АИ-95, несмотря на призывы Минэнерго и правительства наращивать отгрузки топлива на бирже, продолжают обновлять рекордные значения. 31 мая АИ-95 подорожал на 0,57%, до 61,1 тыс. руб. за тонну. Рост оптовых цен неминуемо должен привести к определенному повышению цен на АЗС, поскольку, хотя правительство и старается сдерживать их в пределах инфляции, заправки не могут долго работать в убыток. По оценкам «Петромаркета», чистая маржа розничной торговли АИ-95 и АИ-92 составляет уже менее 1 руб. за литр.

Один из собеседников “Ъ” утверждает, что вследствие сократившейся маржи переработки из-за снижения демпфера нефтяные компании могут перенаправить больше нефти на экспорт и, следовательно, снизится предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке. Россия уже сократила добычу нефти в этом году на 500 тыс. баррелей в сутки по договоренности с ключевыми участниками ОПЕК, и компании не могут просто увеличить добычу без согласований с правительством.

По мнению большинства собеседников “Ъ” в нефтяной отрасли, решение о корректировке демпфера может быть отложено до осени или даже пересмотрено в сторону меньшего снижения выплат.

Один из источников “Ъ”, близкий к нефтекомпании, сетует, что «неправильно, когда раз в три месяца меняются правила игры». По его мнению, справедливо было бы предоставить налоговые стимулы нефтяным компаниям взамен сокращения демпфера.

Минфин планировал вместе с демпфером изменить и другие параметры нефтяных налогов, в том числе размер максимального дисконта для расчета котировки Urals в формуле НДПИ и экспортной пошлины. С июля максимальный дисконт составит $25 за баррель, однако Минфин предлагал сократить его до $20 за баррель с сентября. Этот вопрос, по данным “Ъ”, также не решен и еще обсуждается.

Правительство стоит перед дилеммой — либо отказаться от корректировки демпфера, либо столкнуться с новой волной роста цен на топливо в опте, а затем и в рознице, считает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. Он отмечает, что перенос повышения оптовых цен в розничные уже начался: за 15–22 мая стоимость бензина на АЗС выросла на 0,2% по сравнению с неделей ранее (к началу году на 0,6%). Таким образом, по его мнению, существенное изменение условий расчета демпфера может стать важным проинфляционным фактором и отказ от такого решения — по крайней мере временный — вполне оправдан.

Дмитрий Козлов